आरपीएससी: आरएएस भर्ती-2024 का साक्षात्कार 5 जनवरी से, अन्य भर्तियों के इंटरव्यू की तारीखें भी जारी

साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, मूल पहचान-पत्र एवं सभी मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी फोटो प्रति लाना अनिवार्य होगा.

RAS recruitment 2024
आरपीएससी अजमेर (फाइल फोटो) (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 24, 2025 at 2:01 PM IST

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने बुधवार को विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के साक्षात्कारों का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है. इसके अनुसार राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (आरएएस) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 के तीसरे चरण के साक्षात्कार 5 जनवरी 2026 से शुरू होकर 15 जनवरी 2026 तक चलेंगे.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इस भर्ती के साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भरा गया विस्तृत आवेदन पत्र डाउनलोड करके, साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में, सभी प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रति तथा सभी मूल प्रमाण-पत्रों सहित जमा करना होगा.

सहायक आचार्य साक्षात्कार कार्यक्रम: आयोग के सचिव ने बताया कि सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती-2023 के अंतर्गत भूगोल विषय के पदों के लिए अंतिम चरण के साक्षात्कार 5 से 13 जनवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगे. वहीं, सहायक आचार्य (वनस्पति विज्ञान) और एबीएसटी के प्रथम चरण के साक्षात्कार का आयोजन 14 से 16 जनवरी 2026 तक किया जाएगा. मेहता ने बताया कि सभी पदों के साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले वे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले अपना विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग को जमा नहीं कराया है, उन्हें यह पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करके, साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में सभी प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों के साथ अनिवार्य रूप से लाना होगा.

इन भर्तियों के लिए भी साक्षात्कार की तिथि जारी: सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) भर्ती-2021 के तहत जनरल सर्जरी और ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गाइनकोलॉजी के साक्षात्कार 5 से 13 जनवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगे. सहायक कृषि अधिकारी भर्ती-2021 के पदों के लिए 14 और 15 जनवरी 2026 को साक्षात्कार होगा.

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश: उन्होंने बताया कि साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटोयुक्त मूल पहचान-पत्र एवं सभी मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी फोटो प्रति लाना अनिवार्य होगा. इन दस्तावेजों के अभाव में अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा.

राजस्थान लोक सेवा आयोग
