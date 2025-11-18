आरपीएससी आरएएस भर्ती-2024 समेत इन तीन भर्तियों के साक्षात्कार कार्यक्रम जारी
आरपीएससी ने आरएएस सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र भरने की सलाह दी है.
Published : November 18, 2025 at 5:41 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (आरएएस) भर्ती-2024 के प्रथम चरण के साक्षात्कार की तिथियां घोषित कर दी हैं. यह साक्षात्कार 1,096 पदों के लिए 1 से 12 दिसंबर, 2025 तक आयोजित किए जाएंगे. इसके अलावा आयोग ने तीन अन्य भर्तियों के लिए भी साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किए हैं.
आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियां, सभी मूल दस्तावेज एवं उनकी फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है. साथ ही एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो और एक मूल फोटो पहचान-पत्र भी लाना होगा. इन दस्तावेजों के बिना किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जाएगा. मेहता ने यह भी बताया कि साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही अपलोड कर दिए जाएंगे.
पढ़ें: RPSC के तत्कालीन चेयरमैन श्रोत्रिय की अपील पर राज्य सरकार व आरपीएससी को नोटिस
उन्होंने बताया कि आरएएस भर्ती-2024 में कुल 1,096 पद हैं, जिनमें से 428 राज्य सेवाओं के लिए और 668 अधीनस्थ सेवाओं के लिए हैं. इससे पहले इस भर्ती के लिए 733 पद निर्धारित किए गए थे. बाद में पदों की संख्या बढ़ाकर 1,096 कर दी गई.
आरएएस भर्ती परीक्षा पर एक नजर:
- प्रारंभिक परीक्षा: 2 फरवरी, 2025
- प्रारंभिक परीक्षा परिणाम: 20 फरवरी, 2025 (18 दिन में परिणाम जारी कर दिया गया था)
- कुल आवेदक: 3,75,657
- मुख्य परीक्षा के लिए योग्य: 21,539
- मुख्य परीक्षा परिणाम: 8 अक्टूबर (साक्षात्कार के लिए 2,461 अभ्यर्थी सफल)
- साक्षात्कार (प्रथम चरण): 1 से 12 दिसंबर, 2025
अन्य तीन भर्तियों के साक्षात्कार:
- सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती-2023 (भूगोल): साक्षात्कार (चतुर्थ चरण) 1 से 12 दिसंबर, 2025
- सहायक कृषि अधिकारी (कृषि विभाग) भर्ती: साक्षात्कार (अंतिम चरण) 1 से 11 दिसंबर, 2025
- सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) भर्ती-2021 (मेडिकल ऑन्कोलॉजी): साक्षात्कार 12 दिसंबर, 2025
विस्तृत आवेदन पत्र जमा कराएं: मेहता ने स्पष्ट किया कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले विस्तृत आवेदन पत्र जमा नहीं किए हैं, वे आयोग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके भर सकते हैं और साक्षात्कार के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल व फोटोकॉपी के साथ उपस्थित हो सकते हैं.