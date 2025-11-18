ETV Bharat / state

आरपीएससी आरएएस भर्ती-2024 समेत इन तीन भर्तियों के साक्षात्कार कार्यक्रम जारी

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (आरएएस) भर्ती-2024 के प्रथम चरण के साक्षात्कार की तिथियां घोषित कर दी हैं. यह साक्षात्कार 1,096 पदों के लिए 1 से 12 दिसंबर, 2025 तक आयोजित किए जाएंगे. इसके अलावा आयोग ने तीन अन्य भर्तियों के लिए भी साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किए हैं.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियां, सभी मूल दस्तावेज एवं उनकी फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है. साथ ही एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो और एक मूल फोटो पहचान-पत्र भी लाना होगा. इन दस्तावेजों के बिना किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जाएगा. मेहता ने यह भी बताया कि साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही अपलोड कर दिए जाएंगे.

उन्होंने बताया कि आरएएस भर्ती-2024 में कुल 1,096 पद हैं, जिनमें से 428 राज्य सेवाओं के लिए और 668 अधीनस्थ सेवाओं के लिए हैं. इससे पहले इस भर्ती के लिए 733 पद निर्धारित किए गए थे. बाद में पदों की संख्या बढ़ाकर 1,096 कर दी गई.