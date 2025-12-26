ETV Bharat / state

आरपीएससी: वर्ष 2026 का कैलेंडर जारी, 13 हजार 839 पदों के लिए होगी भर्ती परीक्षाएं

आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्य ( Etv Bharat Ajmer )

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने वर्ष 2026 में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रस्तावित कैलेंडर जारी कर दिया है. वर्ष 2026 की परीक्षाओं की शुरुआत 11 जनवरी को डिप्टी कमांडेंट परीक्षा के साथ होगी. आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार जनवरी से नवंबर तक 16 भर्ती परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथियां जारी कर दी गई हैं. अप्रैल से दिसंबर तक कुल पांच तिथियां भर्ती परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं. आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि वर्ष 2026 में 13 हजार 839 पदों के लिए आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. वर्ष 2026 में व्याख्याता (आयुर्वेद विभाग) की 12 जनवरी और सहायक विद्युत निरीक्षक (ऊर्जा विभाग) की ऑनलाइन परीक्षा 1 फरवरी 2026 से होगी. साहू ने बताया कि आयोग की ओर से 2012 से 2018 के दौरान 160 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से कराया जा चुका है. उन्होंने कहा कि इन ऑनलाइन परीक्षाओं से मिले अनुभव के आधार पर ही आगामी परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने के बारे में आरपीएससी विचार करेगा. पढ़ें: आरपीएससी: आरएएस भर्ती-2024 का साक्षात्कार 5 जनवरी से, अन्य भर्तियों के इंटरव्यू की तारीखें भी जारी यह है आगामी परीक्षाओं का कार्यक्रम: