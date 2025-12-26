ETV Bharat / state

आरपीएससी: वर्ष 2026 का कैलेंडर जारी, 13 हजार 839 पदों के लिए होगी भर्ती परीक्षाएं

आरपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि पिछले अनुभव को देखते हुए आगामी परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने के बारे में आरपीएससी विचार करेगा.

आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्य
December 26, 2025

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने वर्ष 2026 में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रस्तावित कैलेंडर जारी कर दिया है. वर्ष 2026 की परीक्षाओं की शुरुआत 11 जनवरी को डिप्टी कमांडेंट परीक्षा के साथ होगी. आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार जनवरी से नवंबर तक 16 भर्ती परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथियां जारी कर दी गई हैं. अप्रैल से दिसंबर तक कुल पांच तिथियां भर्ती परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं.

आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि वर्ष 2026 में 13 हजार 839 पदों के लिए आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. वर्ष 2026 में व्याख्याता (आयुर्वेद विभाग) की 12 जनवरी और सहायक विद्युत निरीक्षक (ऊर्जा विभाग) की ऑनलाइन परीक्षा 1 फरवरी 2026 से होगी. साहू ने बताया कि आयोग की ओर से 2012 से 2018 के दौरान 160 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से कराया जा चुका है. उन्होंने कहा कि इन ऑनलाइन परीक्षाओं से मिले अनुभव के आधार पर ही आगामी परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने के बारे में आरपीएससी विचार करेगा.

यह है आगामी परीक्षाओं का कार्यक्रम:

  • डिप्टी कमांडेंट परीक्षा 2025 का आयोजन 11 जनवरी 2026 को.
  • व्याख्याता (आयुर्वेद विभाग) परीक्षा 2025 का आयोजन 12 जनवरी 2026 को.
  • सहायक विद्युत निरीक्षक (ऊर्जा विभाग) परीक्षा 2025 का आयोजन 1 फरवरी 2026 को.
  • जूनियर केमिस्ट ( जलदाय विभाग) परीक्षा 2025 का आयोजन 1 फरवरी 2026 को.
  • सहायक अभियंता संयुक्त भर्ती (कार्मिक विभाग) मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन 15 से 18 मार्च 2026 तक.
  • सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 5 अप्रैल 2026 को.
  • पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 19 अप्रैल 2026 को.
  • सहायक कृषि अभियंता (कृषि विभाग) का आयोजन 19 अप्रैल 2026 को.
  • 26 अप्रैल 2026 और 3 मई 2026 की तिथियां आरक्षित रखी गई हैं.
  • प्राध्यापक (कृषि) एवं कोच (माध्यमिक शिक्षा विभाग) भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 31 मई से 16 जून 2026 को.
  • वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) परीक्षा 2025 का आयोजन 12 से 18 जुलाई 2026 तक.
  • कनिष्ठ विधि अधिकारी (जेडीए) भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 26 से 27 जुलाई 2026 तक.
  • सांख्यिकी अधिकारी (सांख्यिकी विभाग) भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 30 अगस्त 2026 को.
  • निरीक्षक (कारखाना एवं बॉयलर विभाग) परीक्षा 2025 का आयोजन 20 सितंबर 2026 को.
  • निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर रसायन परीक्षा 2025 का आयोजन 20 सितंबर 2026 को.
  • सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 13 से 16 अक्टूबर 2026 को.
  • संरक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 15 नवंबर 2026 को.

इसके अलावा 26 नवंबर, 6 दिसंबर और 27 दिसंबर की तिथियां आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं. आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2025 के लिए जारी कैलेंडर की लगभग 100 प्रतिशत पालन सुनिश्चित की गई थी. वहीं, वर्ष 2026 में भी परीक्षाओं का आयोजन समय पर करवाने के लिए आयोग कटिबद्ध है.

बढ़ी है आवेदकों की संख्या: वर्ष 2025 समयबद्धता और नवाचारों का वर्ष रहा है. इस दौरान 13 हजार 408 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे. साहू ने बताया कि पिछले 9 माह में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अंतर्गत आयोग को 27.65 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जबकि गत वर्ष 29.98 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे. इस प्रकार आवेदकों की संख्या बढ़ रही है. आयोग अध्यक्ष ने कहा कि बताया कि भर्ती परीक्षाओं में पास होने वाले अभ्यर्थियों में सबसे ज्यादा संख्या सेवा क्लास (पहले से सेवारत) की है. भर्ती परीक्षा में 60 फीसदी सेवा क्लास के अभ्यर्थी पास हो रहे हैं, जबकि फ्रेशर अभ्यर्थी केवल 40 फीसदी ही भर्ती परीक्षा पास कर पा रहे हैं.

