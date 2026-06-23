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RPSC Ajmer : असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, PTI के इंटरव्यू डेट घोषित

साक्षात्कार के समय सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो सहित समस्त मूल प्रमाण पत्र लेकर आना होगा.

RPSC Ajmer
राजस्थान लोक सेवा आयोग (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 23, 2026 at 9:02 PM IST

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अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न भर्तियों के तहत आगामी साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी किया गया है. विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही आयोग की ओर से अपलोड कर दिए जाएंगे.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि साक्षात्कार के समय सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र मय फोटो प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करना होगा. मेहता ने बताया कि वांछित दस्तावेजों के अभाव में साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे.

इन भर्तियों के लिए यह रहेगा साक्षात्कार कार्यक्रम:

  • सहायक आचार्य – बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2023 के अंतिम चरण के साक्षात्कार 2 से 3 जुलाई 2026 तक आयोजित किए जाएंगे.
  • सहायक आचार्य- इतिहास (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2023 के दसवें चरण के साक्षात्कार 6 से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित किए जाएंगे.
  • सहायक आचार्य- संस्कृत (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2023 के साक्षात्कार 6 से 16 जुलाई 2026 तक आयोजित किए जाएंगे.
  • शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2023 के अंतिम चरण के साक्षात्कार 6 से 10 जुलाई 2026 तक चलेंगे.
  • पुस्तकालयाध्यक्ष (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2023 के तृतीय चरण के साक्षात्कार 6 से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित किए जाएंगे.
  • सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) परीक्षा-2024 अंतर्गत कॉर्डियोलॉजी (सुपर स्पेशियलिटी), रेस्पिरेटरी मेडिसिन/टीबी एंड चेस्ट (ब्रॉड स्पेशियलिटी), नियोनेटोलॉजी (सुपर स्पेशियलिटी) के साक्षात्कार 10 जुलाई 2026 को आयोजित किए जाएंगे.

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