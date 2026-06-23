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RPSC Ajmer : असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, PTI के इंटरव्यू डेट घोषित

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न भर्तियों के तहत आगामी साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी किया गया है. विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही आयोग की ओर से अपलोड कर दिए जाएंगे.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि साक्षात्कार के समय सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नवीनतम स्पष्ट फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र मय फोटो प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करना होगा. मेहता ने बताया कि वांछित दस्तावेजों के अभाव में साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे.