एईएन मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन कल, जयपुर–अजमेर में 16872 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा
सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा 2024 का आयोजन 22–23 मार्च को किया जाएगा.
Published : March 21, 2026 at 7:20 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा 2024 का आयोजन 22 और 23 मार्च को दो पारियों में होगा. परीक्षा का आयोजन अजमेर और जयपुर मुख्यालय के परीक्षा केंद्रों पर होगा. परीक्षा में 1036 पदों के लिए 16872 अभ्यर्थी शामिल होंगे.
आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी प्रश्नों को हल करने के लिए ध्वनि रहित नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने साथ ले जा सकेंगे. मेहता ने बताया कि परीक्षा वर्णनात्मक है. इसलिए नीली स्याही के पारदर्शी बॉल पेन या जेल पैन भी अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकते हैं. इसके अलावा अभियार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार स्केल, पेंसिल और रबड़ भी ले जा पाएंगे. परीक्षा का आयोजन 22 और 23 मार्च को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और 2:30 से शाम 5:30 बजे तक होगा. परीक्षा की तैयारी पूर्ण कर ली गई है.
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1 घण्टा पहले पंहुचे परीक्षा केंद्र अभ्यर्थी: एईएन (मुख्य) परीक्षा 2024 का आयोजन अजमेर और जयपुर के 66 परीक्षा केंद्रों पर होगा. अजमेर में 25 परीक्षा केंद्रों पर 6 हजार 24 और जयपुर के 41 परीक्षा केंद्रों पर 10 हजार 848 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. बोर्ड के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को समय से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. देरी से पहुंचने पर प्रवेश से वंचित किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि प्रवेश पत्र के साथ पहचान के लिए नवीनतम रंगीन आधार कार्ड लेकर आना होगा. प्रवेश पत्र अभ्यार्थियों को अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज प्रवेश पत्र अपलोड करना होगा.