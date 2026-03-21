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एईएन मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन कल, जयपुर–अजमेर में 16872 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा 2024 का आयोजन 22 और 23 मार्च को दो पारियों में होगा. परीक्षा का आयोजन अजमेर और जयपुर मुख्यालय के परीक्षा केंद्रों पर होगा. परीक्षा में 1036 पदों के लिए 16872 अभ्यर्थी शामिल होंगे.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी प्रश्नों को हल करने के लिए ध्वनि रहित नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने साथ ले जा सकेंगे. मेहता ने बताया कि परीक्षा वर्णनात्मक है. इसलिए नीली स्याही के पारदर्शी बॉल पेन या जेल पैन भी अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकते हैं. इसके अलावा अभियार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार स्केल, पेंसिल और रबड़ भी ले जा पाएंगे. परीक्षा का आयोजन 22 और 23 मार्च को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और 2:30 से शाम 5:30 बजे तक होगा. परीक्षा की तैयारी पूर्ण कर ली गई है.