RPSC AEN मुख्य परीक्षा की नई तारीखें घोषित, अब 22 और 23 मार्च को होगा एग्जाम, यहां देखें पूरा शेड्यूल

अजमेर : राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. आयोग ने सहायक अभियंता (Assistant Engineer) संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा-2024 की तारीखों में संशोधन किया है. अब यह परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित समय के बजाय 22 और 23 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी. दोनों ही दिन दो पारियों में परीक्षा का आयोजन होगा. 1014 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि पूर्व में इस परीक्षा का आयोजन 15 और 16 मार्च 2026 को किया जाना प्रस्तावित था. आयोग ने परीक्षा तिथि में संशोधित किया है. आयोग के निर्णय के अनुसार अब परीक्षा का आयोजन 22 और 23 मार्च को किया जाना प्रस्तावित है. आयोग सचिव मेहता ने बताया कि 22 मार्च को सुबह 9 से 12 बजे तक हिंदी और दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से 5 बजकर 30 मिनट बजे तक सोशल आस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग का पेपर होगा. उन्होंने बताया कि 23 मार्च को सुबह 9 से 12 बजे तक सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के प्रथम प्रश्न पत्र और दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से 5 बजकर 30 मिनट बजे तक इन्हीं विषयों के द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.