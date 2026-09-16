ETV Bharat / state

RPSC SI भर्ती परीक्षा 2025 : 4019 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए अस्थाई रूप से सफल घोषित

आयोग कार्यवाहक सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि आयोग की ओर से आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम 19 जून को जारी किया गया था. इस अनुसार राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से 3 अगस्त से 13 तक अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया. शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद संबंधित सेवा नियमानुसार अनुसूचित क्षेत्र के 62 और गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3957 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अस्थाई रूप से सफल घोषित किया गया है. विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

अजमेर : राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 15 सितंबर को उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2021 के अंतर्गत साक्षात्कार के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई. इसमें 4019 अभ्यर्थियों को अस्थाई रूप से साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है.

25 सितंबर तक प्रस्तुत करने होंगे विस्तृत आवेदन-पत्र : गुप्ता ने बताया कि अस्थाई रूप से सफल अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर दो प्रतियों में भरकर और समस्त आवश्यक शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के साथ 25 सितंबर तक आवश्यक रूप से भिजवाने होंगे. अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों और नियमों के अनुसार की जाएगी. पात्रता की शर्तें नियमानुसार पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता आयोग की ओर से रद्द कर दी जाएगी. साथ ही पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा. साक्षात्कार की तिथि के संबंध में अभ्यर्थियों को अवगत करा दिया जाएगा.

एसआई भर्ती परीक्षा 2025 में 1 हजार 76 पद हैं. पूर्व में 1 हजार 15 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था. बाद में संशोधित करके पदों में बढ़ोत्तरी की गई थी. अस्थाई रूप से सफल अभ्यार्थियों को साक्षात्कार की तिथि का इंतजार है. हालांकि, आयोग ने साक्षात्कार की तिथि घोषित नहीं की है. जबकि आयोग ने 25 सितंबर तक अभ्यार्थियों से साक्षात्कार के लिए आवेदन पत्र मांगा है.