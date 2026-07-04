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अब 9651 पदों के लिए होगी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025, जानिए विषयवार पद और एग्जाम डेट

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती–2025 के पदों को लेकर संशोधन किया गया है. अब यह परीक्षा 9651 पदों के लिए होगी. इससे पहले 10537 पदों के लिए यह परीक्षा होनी थी. यानी 886 पदों की संख्या को घटाया गया है. इस संदर्भ में आयोग ने शुद्धि पत्र जारी किया है. भर्ती परीक्षा के लिए 12 लाख 30 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. परीक्षा निर्धारित तिथि 12 से 18 जुलाई को ही होगी.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि भर्ती परीक्षा में विषयवार पदों की संख्या को लेकर शुद्धि पत्र जारी किया गया है. मेहता ने बताया कि पदों की संख्या को कम किया गया है. परीक्षा निर्धारित तिथि पर ही होगी. वहीं विज्ञापन की शर्तें भी यथावत रहेगी. उन्होंने बताया कि संदर्भ में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी की गई है.

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मेहता ने बताया कि परीक्षा स्थगित करने और फॉर्म री–ओपन करने के संबंध में दी गई याचिका पर हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई है. सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से कोर्ट में यह पक्ष रखा गया कि विज्ञापन जारी करने की तिथि को प्रभावी नियमों के तहत मूल पदों में अधिकतम 50 फीसदी तक ही वृद्धि की जा सकती है. इससे पहले जारी शुद्धि पत्र में पदों की संख्या बढ़ाकर 10537 कर दी थी, जो 50 फीसदी से अधिक थी. लिहाजा दोबारा शुद्धि पत्र जारी करके पदों की संख्या में 50 फीसदी पदों की वृद्धि करके पद भरे जाएंगे. इसके लिए शुद्धि पत्र जारी कर पदों की संशोधित संख्या को अधिसूचित किया गया है. यानी अब 9651 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन होगा.