ETV Bharat / state

अब 9651 पदों के लिए होगी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025, जानिए विषयवार पद और एग्जाम डेट

पहले पदों को बढ़ाकर पहले 10537 किया गया था, जिसे नियमानुसार दोबारा संशोधित कर 9651 किया गया है.

Rajasthan Public Service Commission
राजस्थान लोक सेवा आयोग (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 4, 2026 at 4:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती–2025 के पदों को लेकर संशोधन किया गया है. अब यह परीक्षा 9651 पदों के लिए होगी. इससे पहले 10537 पदों के लिए यह परीक्षा होनी थी. यानी 886 पदों की संख्या को घटाया गया है. इस संदर्भ में आयोग ने शुद्धि पत्र जारी किया है. भर्ती परीक्षा के लिए 12 लाख 30 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. परीक्षा निर्धारित तिथि 12 से 18 जुलाई को ही होगी.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि भर्ती परीक्षा में विषयवार पदों की संख्या को लेकर शुद्धि पत्र जारी किया गया है. मेहता ने बताया कि पदों की संख्या को कम किया गया है. परीक्षा निर्धारित तिथि पर ही होगी. वहीं विज्ञापन की शर्तें भी यथावत रहेगी. उन्होंने बताया कि संदर्भ में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी की गई है.

पढ़ें: 10,537 पदों पर भर्ती: वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 12 जुलाई से, 60 मिनट पहले पहुंचें, आधार कार्ड अनिवार्य

मेहता ने बताया कि परीक्षा स्थगित करने और फॉर्म री–ओपन करने के संबंध में दी गई याचिका पर हाईकोर्ट की जयपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई है. सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से कोर्ट में यह पक्ष रखा गया कि विज्ञापन जारी करने की तिथि को प्रभावी नियमों के तहत मूल पदों में अधिकतम 50 फीसदी तक ही वृद्धि की जा सकती है. इससे पहले जारी शुद्धि पत्र में पदों की संख्या बढ़ाकर 10537 कर दी थी, जो 50 फीसदी से अधिक थी. लिहाजा दोबारा शुद्धि पत्र जारी करके पदों की संख्या में 50 फीसदी पदों की वृद्धि करके पद भरे जाएंगे. इसके लिए शुद्धि पत्र जारी कर पदों की संशोधित संख्या को अधिसूचित किया गया है. यानी अब 9651 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन होगा.

पढ़ें: आरपीएससी : 10 विषयों में 6500 पदों के लिए सीनियर टीचर भर्ती आवेदन आज से, जानें कैसे करें अप्लाई

6500 पदों के लिए जारी हुआ था विज्ञापन: उन्होंने बताया कि भर्ती का मूल विज्ञापन (संख्या 07/2025-26) पिछले साल 17 जुलाई, 2025 को 10 विषयों के कुल 6500 पदों के लिए जारी किया गया था. इसके लिए 19 अगस्त से 17 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे. बाद में माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पदों को बढ़ाकर पहले 10537 किया गया था, जिसे नियमानुसार दोबारा संशोधित कर 9651 किया गया है.

पढ़ें: आरपीएससी: वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में 53 हजार से अधिक अपात्र युवकों ने भरे आवेदन

अब विषयवार पदों की संख्या: गणित के 2076, अग्रेजी के 1956, हिंदी 1577, संस्कृत 1323, सामाजिक विज्ञान 600, उर्दू 71, पंजाबी 14, सिंधी दो और गुजराती एक पद है.

TAGGED:

RPSC 2ND GRADE EXAM DATE
RPSC 2ND GRADE VACANCY 2026
2ND GRADE VACANCY SUBJECT WISE
RPSC SENIOR TEACHER BHARTI 2025
RPSC SENIOR TEACHER RECRUITMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.