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RPSC 1st Grade Exam : आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 31 मई से, 868 केंद्रों पर 5.49 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat )

अजमेर : राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्राध्यापक, प्राध्यापक कृषि एवं कोच (माध्यमिक शिक्षा विभाग) परीक्षा-2025 का आयोजन 31 मई से 11 जून 2026 तक किया जाएगा. अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. परीक्षांतर्गत प्रत्येक प्रश्न पत्र में ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा. आयोग सचिव राम निवास मेहता ने बताया कि परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड हो गए हैं. परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिला की जानकारी परीक्षा की तिथि से सात दिवस पूर्व एसएसओ पोर्टल पर दी जा चुकी है. जिला आवंटन के लिए लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक और जन्म तिथि डालकर डाउनलोड किए जा सकेंगे. इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है. परीक्षा कुल 3 हजार 444 पदों के लिए होने जा रही है. इनमें 500 पद प्राध्यापक कृषि के हैं. 868 परीक्षा केंद्रों पर 28 विषयों के लिए 5 लाख 49 हजार अभ्यार्थी पंजीकृत हैं. पढ़ें. एसआई भर्ती पुनः परीक्षा-2021 : आयोग का संवेदनशील निर्णय, फॉर्म अपडेट को लेकर दी ये बड़ी जानकारी परीक्षा समय से एक घंटे पहले मिलेगा प्रवेश : मेहता ने बताया परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा. इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. लिहाजा अभ्यर्थी परीक्षा के दिन प्रत्येक परीक्षा सत्र में परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पहले परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके. देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं.