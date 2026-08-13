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RPSC : आगामी भर्ती परीक्षाओं में 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत, अगस्त माह में 17 दिन में 18 विविध प्रकार के साक्षात्कारों का आयोजन

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat File Photo )

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपनी भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां कर ली हैं. आयोग की ओर से पूर्व में जारी किए गए विस्तृत परीक्षा कैलेंडर के अनुसार अगस्त 2026 से आगामी भर्ती चक्र में लगभग 8.11 लाख पंजीकृत अभ्यर्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे. एक ही भर्ती चक्र में इतने बड़े स्तर पर अभ्यर्थियों की सहभागिता के लिए सुरक्षित और सुचारू व्यवस्थाएं करने के लिए आयोग की ओर से निरंतर कार्य किया जा रहा है. शुचिता और समयबद्धता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता- आयोग अध्यक्ष : आयोग के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ ने बताया कि युवाओं के भविष्य को लेकर आयोग अत्यंत गंभीर और प्रतिबद्ध है. आगामी महीनों में 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाएं और हजारों अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आयोजित करना एक महत्वपूर्ण दायित्व है. आयोग के प्राथमिक लक्ष्य एवं सभी प्रक्रियाओं को तय समय-सारिणी के अनुसार और पूर्ण शुचिता के साथ संपन्न करवाना है. इसके लिए आयोग की ओर से सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी नवाचारों का विस्तार किया है. परीक्षा और साक्षात्कार में किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को लेकर आयोग की 'जीरो टॉलरेंस' नीति है. आरएएस और एसआई परीक्षाओं के लिए आयोग की पुख्ता तैयारी : उन्होंने बताया कि आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2026 में सर्वाधिक 5 लाख 8 हजार 885 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. आयोग इस बड़ी परीक्षा का आयोजन 6 दिसंबर 2026 को शुचिता और दक्षता के साथ करने के लिए तैयार है. इसी तरह उप निरीक्षक पुनः परीक्षा-2021 के 859 पदों के लिए 2 लाख 18 हजार 131 उम्मीदवार 20 सितंबर 2026 को परीक्षा देंगे. पढ़ें : आरपीएससी: विभिन्न परीक्षाओं के आवेदन में संसोधन का मौका कल से, 24 जुलाई है अंतिम तिथि केवल इन दो प्रमुख परीक्षाओं में ही करीब 7 लाख 27 हजार से अधिक परीक्षार्थियों की सहभागिता होगी. जिसके लिए आयोग की ओर से परीक्षा केंद्रों से लेकर सुरक्षा तक की चाक-चैबंद व्यवस्थाएं राज्य सरकार के सहयोग और प्रशासन के साथ समन्व्य कर सुनिश्चित की जा रही हैं. इन दोनों बड़ी परीक्षाओं के सफल और सुरक्षित संचालन के लिए आयोग ने परीक्षा केंद्रों के आवंटन से लेकर पर्यवेक्षण तक की सभी मशीनरी को सक्रिय कर दिया है. यह परीक्षाए भी होंगी : आयोग अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल राठौड ने बताया कि सांख्यिकी अधिकारी भर्ती-2025 में 113 पदों के लिए 10 हजार 21 अभ्यर्थी 30 अगस्त 2026 को परीक्षा में बैठेंगे. वहीं, सहायक अभियोजन अधिकारी(प्रारंभिक परीक्षा) भर्ती-2026 में 371 पदों के लिए 52 हजार 767 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. परीक्षा का आयोजन 2 सितंबर 2026 को होगी. इसी तरह प्राध्यापक (विशेष शिक्षा) भर्ती-2026 में 121 पदों के लिए 13 हजार 271 उम्मीदवार 8 दिसंबर 2026 को परीक्षा देंगे.