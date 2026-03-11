ETV Bharat / state

करनाल में RPS स्कूल बस में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने किया इंटेलिजेंट वर्क, मासूमों की बच गई जान

करनाल में RPS स्कूल बस में अचानक लगी आग ( Etv Bharat )

करनाल : हरियाणा के करनाल के सेक्टर-6 फ्लाईओवर के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब RPS स्कूल की एक बस में अचानक आग लगने की सूचना सामने आई. बस में उस वक्त स्कूली बच्चे सवार थे. हालांकि बस ड्राइवर की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा होने से पहले ही स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया और सभी बच्चों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया.

स्कूल बस में लगी आग: जानकारी के अनुसार जब बस सेक्टर-6 फ्लाईओवर के पास पहुंची तो बस के अंदर से जलने जैसी गंध आने लगी. ड्राइवर को शक हुआ तो उसने तुरंत बस रुकवाई और बस की जांच की. इस दौरान पता चला कि बस के अंदर से धुआं उठ रहा था और आग लगने की शुरुआत हो चुकी थी.

RPS स्कूल बस में आग के बाद खड़े स्कूली बच्चे (Etv Bharat)

ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा : स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ड्राइवर ने बिना देर किए बस में सवार सभी बच्चों को तुरंत नीचे उतार दिया. इसके बाद बस में मौजूद अग्निशमन यंत्र की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया. समय रहते आग को नियंत्रित कर लिया गया, जिससे आग ज्यादा फैलने से पहले ही बुझा दी गई.