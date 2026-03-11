करनाल में RPS स्कूल बस में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने किया इंटेलिजेंट वर्क, मासूमों की बच गई जान
हरियाणा के करनाल में सेक्टर-6 फ्लाईओवर के पास स्कूल बस में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई है.
Published : March 11, 2026 at 8:15 PM IST
करनाल : हरियाणा के करनाल के सेक्टर-6 फ्लाईओवर के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब RPS स्कूल की एक बस में अचानक आग लगने की सूचना सामने आई. बस में उस वक्त स्कूली बच्चे सवार थे. हालांकि बस ड्राइवर की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा होने से पहले ही स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया और सभी बच्चों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया.
स्कूल बस में लगी आग: जानकारी के अनुसार जब बस सेक्टर-6 फ्लाईओवर के पास पहुंची तो बस के अंदर से जलने जैसी गंध आने लगी. ड्राइवर को शक हुआ तो उसने तुरंत बस रुकवाई और बस की जांच की. इस दौरान पता चला कि बस के अंदर से धुआं उठ रहा था और आग लगने की शुरुआत हो चुकी थी.
ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा : स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ड्राइवर ने बिना देर किए बस में सवार सभी बच्चों को तुरंत नीचे उतार दिया. इसके बाद बस में मौजूद अग्निशमन यंत्र की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया. समय रहते आग को नियंत्रित कर लिया गया, जिससे आग ज्यादा फैलने से पहले ही बुझा दी गई.
सभी बच्चे सुरक्षित : घटना के बाद बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया और बाद में दूसरी स्कूल बस के माध्यम से सभी बच्चों को उनके घर भेज दिया गया. गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी भी बच्चे को कोई चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं.
शॉर्ट सर्किट की आशंका : प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. मामले की जांच की जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि ड्राइवर सही समय पर बस ना रोकता और बच्चों को तुरंत बाहर ना निकालता तो आग से बड़ा हादसा हो सकता था.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : "मेरा नंबर कब आएगा", चंडीगढ़ में गैस सिलेंडर के लिए लगी लोगों की लंबी कतारें
ये भी पढ़ें : ईरान युद्ध की मार, नूंह में टाइल्स का बाज़ार बेजार, व्यापारी बोले - स्टॉक खत्म होने को है...
ये भी पढ़ें : "LPG सिलेंडर मिल नहीं रहे, ऑनलाइन बुकिंग हो नहीं रही", फरीदाबाद में गैस एजेंसी के बाहर लगी लोगों की कतार