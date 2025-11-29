ETV Bharat / state

प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक रैंक के 64 अधिकारियों के तबादले, लिस्ट जारी

पुलिस महकमे में आरपीएस अधिकारियों के तबादलों की एक ओर सूची जारी की गई है.

RPS officers Transfer
पुलिस मुख्यालय जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 29, 2025 at 9:09 PM IST

3 Min Read
जयपुर: राजस्थान में उपाधीक्षक रैंक के 64 आरपीएस अधिकारियों की तबादला सूची पुलिस मुख्यालय ने जारी की है. एडीजी (कार्मिक) ने यह तबादला सूची जारी की है. सूची के अनुसार संदीप सिंह को वृत्ताधिकारी सीकर, रामकिशन विश्नोई को वृत्ताधिकारी जमवारामगढ़, छगनलाल राजपुरोहित को उपाधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल उदयपुर लगाया गया है.

इसी प्रकार राव आनंद कुमार को वृत्ताधिकारी खाटूश्यामजी, संजय कुमार बोथरा को उपाधीक्षक यातायात अजमेर, बृजेश सिंह को वृत्ताधिकारी चित्तौड़गढ़, रामानंद यादव को वृत्ताधिकारी अटरू, पुष्पेंद्र सिंह आढा को वृत्ताधिकारी अंता, कमला पूनिया को सहायक कमांडेंट तृतीय बटालियन आरएसी बीकानेर, शकील अहमद खान को उपाधीक्षक जीआरपी कोटा, किशोर सिंह भाटी को उपधीक्षक साइबर क्राइम पाली, नीरज गुरनानी को उपाधीक्षक सीआईडी-एसएसबी, करणी सिंह शेखावत को उपाधीक्षक एससी-एसटी सेल अलवर लगाया गया है.

आदेश के अनुसार नरेंद्र जैन को वृत्ताधिकारी सांगोद, प्रदीप कुमार गोयल को एसीपी साइबर क्राइम जयपुर (उत्तर), सुनील प्रसाद शर्मा को एसीपी सोडाला जयपुर, योगेश चौधरी को एसीपी मेट्रो जयपुर, विकास कुमार को वृत्ताधिकारी पचपदरा, पिंटू कुमार को वृत्ताधिकारी रामगढ़ लगाया गया है. वहीं, शमशेर खान को उपाधीक्षक साइबर क्राइम अजमेर, मोहम्मद इस्लाम खान को उपाधीक्षक जयपुर विकास प्राधिकरण, प्रियंका वैष्णव को एसीपी साइबर क्राइम जयपुर (पूर्व), पूजा नागर को वृत्ताधिकारी पिड़ावा, हरिराम सोनी को वृत्ताधिकारी बारां, अभय कुमार शर्मा को उपाधीक्षक सीआईडी एसएसबी मुख्यमंत्री सुरक्षा, सुरेंद्र सिंह को एसीपी जयपुर कमिश्नरेट, प्रभुलाल कुमावत को वृत्ताधिकारी आसपुर, उमेश गुप्ता को वृत्ताधिकारी बौंली, प्रेम बहादुर निर्भय को वृत्ताधिकारी अजीतगढ़, शिवप्रकाश हरगन को उपाधीक्षक यातायात चित्तौड़गढ़, रामनिवास चेजारा को उपाधीक्षक सीआईडी-एसएसबी जयपुर लगाया गया है.

इसी प्रकार आदेश के तहत सज्जन सिंह को वृत्ताधिकारी भीलवाड़ा, जयसिंह को वृत्ताधिकारी मसूदा, धर्मेंद्र कुमार को वृत्ताधिकारी दौसा, नरेंद्र कुमार पारीक को सहायक कमांडेंट प्रथम बटालियन आरएसी जोधपुर, सुरेश कुड़ी को वृत्ताधिकारी उच्चैन, चारुल गुप्ता को वृत्ताधिकारी नीमराणा, अनिल कुमार विश्नोई को उपाधीक्षक सीआईडी-एसएसबी जयपुर, रामसिंह को उपाधीक्षक लीव रिजर्व एसओजी जयपुर लगाया गया है.

एडीजी (कार्मिक) की ओर से जारी सूची के अनुसार सूर्यवीर सिंह को वृत्ताधिकारी उदयपुर पूर्व शिवरतन गोदारा को वृत्ताधिकारी जोबनेर, भोपाल सिंह भाटी को एसीपी यातायात जयपुर, आयुष वशिष्ठ को वृत्ताधिकारी किशनगढ़ ग्रामीण, अनुज डाल को वृत्ताधिकारी बीकानेर शहर, भूपेंद्र कुमार सोनी को वृत्ताधिकारी श्रीगंगानगर ग्रामीण, रणवीर सिंह को वृत्ताधिकारी बीकानेर उत्तर, विष्णु खत्री को उपाधीक्षक यातायात, श्रीगंगानगर, शंकरलाल छाबा को सहायक कमांडेंट, पांचवीं बटालियन आरएसी जयपुर, श्रवण दास संत को सहायक कमांडेंट दसवीं बटालियन आरएसी बीकानेर, धर्मचंद पूनिया को उपाधीक्षक साइबर क्राइम नागौर लगाया गया है.

वहीं, मनीष कुमार शर्मा को उपाधीक्षक एसओजी जयपुर, हेमंत गौतम को वृत्ताधिकारी गंगधार, कैलाशचंद खटीक को सहायक कमांडेंट एमबीसी खैरवाड़ा, आकांक्षा कुमारी को वृत्ताधिकारी उनियारा, पुष्पेंद्र सिंह ज्वाला को वृत्ताधिकारी करणपुर, ओमप्रकाश गोदारा को उपाधीक्षक पीएमडीएस बीकानेर, मृत्युंजय मिश्रा को वृत्ताधिकारी टोंक, राजेश कुमार विद्यार्थी को वृत्ताधिकारी कठूमर, दिनेशचंद सुखवाल को वृत्ताधिकारी चित्तौड़गढ़ ग्रामीण, अनिल कुमार को एसीपी साइबर क्राइम जयपुर पश्चिम, नेमीचंद को वृत्ताधिकारी बीदासर, पारस राम चौधरी को वृत्ताधिकारी, बाली और रविप्रकाश शर्मा को वृत्ताधिकारी निवाई लगाया गया है.

