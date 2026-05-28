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'ऑपरेशन यात्री सुरक्षा' के तहत RPF रांची की कार्रवाई, बच्चे के गले से छीना गया सोने का लॉकेट बरामद, आरोपी गिरफ्तार

रांची: रेलवे विभाग यात्रियों की सुरक्षा को लेकर 'ऑपरेशन यात्री सुरक्षा' अभियान चला रहा है. जिसके तहत आरपीएफ रांची ने एक सराहनीय कार्रवाई करते हुए बच्चे के गले से छीना गया सोने का लॉकेट बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई को आरपीएफ पोस्ट, डिविजनल TOPB टीम और रांची CIB की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया है.

प्लेटफॉर्म पर छीना था बच्चे का गोल्ड लॉकेट

जानकारी के अनुसार, रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4/5 पर ट्रेन संख्या 18603 एक्सप्रेस में अपने परिवार को विदा करने पहुंचे एक यात्री के बच्चे के गले से भगवान हनुमान की आकृति वाला सोने का लॉकेट किसी अज्ञात सख्स द्वारा छीन लिया गया था. घटना के बाद यात्री अजय कुमार सिन्हा ने इसकी शिकायत रेलवे सुरक्षा बल से की थी. शिकायत मिलते ही आरपीएफ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी.

खंगाला गया सीसीटीवी फुटेज

घटना के बाद रेलवे स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाला. फुटेज की जांच के दौरान एक संदिग्ध युवक की पहचान की गई. इसके बाद आरपीएफ की टीम लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी.

पकड़ा गया संदिग्ध युवक

28 मई को सीसीटीवी स्टाफ से मिली सूचना के आधार पर आरपीएफ पोस्ट डिविजनल TOPB टीम और CIB रांची की संयुक्त टीम ने प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को पकड़ लिया. पूछताछ में युवक ने अपना नाम ऋतिक मिश्रा बताया, जो बोकारो जिला का रहने वाला है.

युवक की तलाशी के वक्त मिला गोल्ड लॉकेट

तलाशी के दौरान उसके पास से भगवान हनुमान की आकृति वाला सोने का लॉकेट, एक काला बटुआ और पैन कार्ड की प्रति बरामद की गई है. बाद में शिकायतकर्ता अजय कुमार सिन्हा ने बरामद लॉकेट की पहचान अपने बच्चे के लॉकेट के रूप में की. पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है.

जीआरपी को सौंपा गया आरोपी