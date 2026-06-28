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NSG के संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास में RPF टीम का तीसरा स्थान, नौ टीमों ने लिया हिस्सा

49वें क्लस्टराइज्ड ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज में RPF की टीम ने किया बेहतरीन प्रदर्शन.

NSG के संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास के दौरान कमांडो
NSG के संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास के दौरान कमांडो (Photo credit: MEDIA CELL)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 9:34 PM IST

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लखनऊ : राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) की तरफ से आयोजित 49वें क्लस्टराइज्ड ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. यह अभ्यास 15 से 27 जून 2026 तक आयोजित किया गया था. टीम ने नौ प्रतिभागी टीमों के बीच तीसरा स्थान प्राप्त कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है.




उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि इस उच्चस्तरीय संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास में विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस बलों की कुल नौ टीमें (कुल 152 प्रतिभागी) शामिल हुईं. प्रत्येक टीम में 18 प्रशिक्षित कमांडो सम्मिलित थे.

उन्होंने बताया कि अभ्यास के दौरान रूम इंटरवेंशन, बस इंटरवेंशन, आईईडी ऑब्जर्वेशन, फिजिकल एंड्योरेंस और फायरिंग सहित विभिन्न सामरिक और परिचालन दक्षताओं का परीक्षण किया गया. सभी टीमों का मूल्यांकन उनके समग्र प्रदर्शन के आधार पर किया गया, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए तृतीय स्थान अर्जित किया.

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि रेलवे सुरक्षा बल के आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य किसी भी आतंकवादी या विशेष विषम परिस्थिति में एनएसजी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस बलों के मध्य बेहतर समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया और प्रभावी कार्रवाई की क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करना था.

ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित : सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि रेलवे प्रशासन ललितपुर स्टेशन की यार्ड रिमाडलिंग करेगा. इसके चलते झांसी होकर आने वाली ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. ट्रेन 16093 चेन्नई सेंट्रल -लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस 15 व 19 जुलाई को इटारसी पहुंचकर बदले हुए रूट जबलपुर-ओहन केबिन-कानपुर सेंट्रल के रास्ते लखनऊ आएगी.

लखनऊ स्टेशन के प्लेटफार्म एक पर बंद रहेगा ट्रेन संचालन : इसी तरह 14 से 19 जुलाई तक 01027 दादर-गोरखपुर स्पेशल इटारसी-जबलपुर-सतना-मानिकपुर के रास्ते चलेगी. कुछ ट्रेनों को 40 से 50 मिनट रोककर संचालित किया जाएगा. इसके साथ ही रेल भूमि विकास प्राधिकरण लखनऊ स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या एक पर सोमवार से ब्लाक लेकर एयर कानकोर्स का काम करेगा. इससे कल से नौ जुलाई तक 12 दिनों के लिए प्लेटफार्म एक पर ट्रेन संचालन बंद रहेगा.



यह भी पढ़ें : क्या कन्फर्म टिकट के बिना भी ट्रेन से यात्रा करना संभव है? अगर हां, तो जानें कैसे?

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