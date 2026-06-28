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NSG के संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास में RPF टीम का तीसरा स्थान, नौ टीमों ने लिया हिस्सा

लखनऊ : राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) की तरफ से आयोजित 49वें क्लस्टराइज्ड ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. यह अभ्यास 15 से 27 जून 2026 तक आयोजित किया गया था. टीम ने नौ प्रतिभागी टीमों के बीच तीसरा स्थान प्राप्त कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है.









उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि इस उच्चस्तरीय संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास में विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस बलों की कुल नौ टीमें (कुल 152 प्रतिभागी) शामिल हुईं. प्रत्येक टीम में 18 प्रशिक्षित कमांडो सम्मिलित थे.

उन्होंने बताया कि अभ्यास के दौरान रूम इंटरवेंशन, बस इंटरवेंशन, आईईडी ऑब्जर्वेशन, फिजिकल एंड्योरेंस और फायरिंग सहित विभिन्न सामरिक और परिचालन दक्षताओं का परीक्षण किया गया. सभी टीमों का मूल्यांकन उनके समग्र प्रदर्शन के आधार पर किया गया, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए तृतीय स्थान अर्जित किया.

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि रेलवे सुरक्षा बल के आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य किसी भी आतंकवादी या विशेष विषम परिस्थिति में एनएसजी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस बलों के मध्य बेहतर समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया और प्रभावी कार्रवाई की क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करना था.



