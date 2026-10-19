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झांसी रेलवे स्टेशन पर RPF का एक्शन, AP एक्सप्रेस से 2.55 करोड़ रुपये के चांदी के जेवरात बरामद

सफेद प्लास्टिक के बोरों में छिपाकर ले जाए जा रहे थे आभूषण. ( Photo Credit: ETV Bharat )

झांसी: त्योहारों के मौसम में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है. झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की क्राइम विंग और स्टेशन पोस्ट की संयुक्त टीम ने बड़ी बरामदगी की. टीम ने ट्रेन संख्या 20806 एपी एक्सप्रेस की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में चांदी के आभूषण बरामद किए हैं. चार सफेद प्लास्टिक के बोरों में भरकर ले जाए जा रहे इन आभूषणों का कुल वजन 133.17 किलोग्राम दर्ज किया गया है.

करोड़ों की चांदी के साथ मध्य प्रदेश का युवक गिरफ्तार: बरामद किए गए इन चांदी के आभूषणों की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 2 करोड़ 55 लाख 31 हजार 628 रुपये आंकी गई है. इस मामले में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के रहने वाले 22 वर्षीय नारद तोमर को मौके से ही पकड़ लिया गया है. पूछताछ के दौरान वह चांदी से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया. आरपीएफ अधिकारियों के मुताबिक चांदी का वास्तविक और सटीक मूल्य अधिकृत टंच संस्था से मूल्यांकन कराने के बाद ही पूरी तरह तय किया जाएगा.