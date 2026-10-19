झांसी रेलवे स्टेशन पर RPF का एक्शन, AP एक्सप्रेस से 2.55 करोड़ रुपये के चांदी के जेवरात बरामद
झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने एपी एक्सप्रेस ट्रेन से 133 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण बरामद किए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 5:18 PM IST
झांसी: त्योहारों के मौसम में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है. झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की क्राइम विंग और स्टेशन पोस्ट की संयुक्त टीम ने बड़ी बरामदगी की. टीम ने ट्रेन संख्या 20806 एपी एक्सप्रेस की तलाशी के दौरान भारी मात्रा में चांदी के आभूषण बरामद किए हैं. चार सफेद प्लास्टिक के बोरों में भरकर ले जाए जा रहे इन आभूषणों का कुल वजन 133.17 किलोग्राम दर्ज किया गया है.
करोड़ों की चांदी के साथ मध्य प्रदेश का युवक गिरफ्तार: बरामद किए गए इन चांदी के आभूषणों की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 2 करोड़ 55 लाख 31 हजार 628 रुपये आंकी गई है. इस मामले में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के रहने वाले 22 वर्षीय नारद तोमर को मौके से ही पकड़ लिया गया है. पूछताछ के दौरान वह चांदी से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया. आरपीएफ अधिकारियों के मुताबिक चांदी का वास्तविक और सटीक मूल्य अधिकृत टंच संस्था से मूल्यांकन कराने के बाद ही पूरी तरह तय किया जाएगा.
तालमेल और संयुक्त टीम की मुस्तैदी से हुआ खुलासा: यह कार्रवाई झांसी आरपीएफ की डिटेक्टिव विंग और स्टेशन पोस्ट के साथ-साथ मुरैना तथा ग्वालियर की टीमों के आपसी सहयोग से हो सकी है. ट्रेन के डिब्बों में पन्नी और बोरों के अंदर छिपाकर रखे गए इन आभूषणों के साथ जब युवक पकड़ा गया, तो स्टेशन पर हड़कंप मच गया. पकड़े गए आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश के अमोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोटिन निवासी नारद पुत्र हनुमंत तोमर के रूप में हुई है. आरपीएफ के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने इस सफल ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी शेयर की है.
राज्य कर विभाग के सुपुर्द किए गए आरोपी और आभूषण: आरपीएफ पोस्ट पर कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बरामद चांदी का वजन किया गया. इसके बाद पकड़े गए युवक और जब्त की गई पूरी चांदी को आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए राज्य कर विभाग, झांसी की सचलदल पंचम इकाई के सहायक आयुक्त को सौंप दिया गया. इस पूरी कार्रवाई को सफल बनाने वाली संयुक्त टीम में निरीक्षक ओम प्रकाश, बबलू कुमार और अन्य समर्पित पुलिसकर्मी शामिल रहे. विभाग की इस सतर्कता से अवैध परिवहन के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है.
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