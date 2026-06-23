चलती ट्रेन से गिरे यात्री के लिए 'देवदूत' बनकर आया RPF का जवान, मौत के मुंह से खींच बचाई जान
कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर RPF दरोगा ने ट्रेन से गिर रहे यात्री की बचाई जान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 1:17 PM IST
कानपुर: कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया. सोमवार रात प्लेटफॉर्म नंबर-5 पर आरपीएफ जवान ने अपनी जान पर खेलकर एक यात्री को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया. घटना उस समय की है जब गाड़ी संख्या 12382 पूर्वा एक्सप्रेस स्टेशन पर पहुंच रही थी.
ट्रेन अभी पूरी तरह रुकी भी नहीं थी कि एक यात्री उतरने का प्रयास किया. जल्दबाजी में वह अपना संतुलन खो बैठा और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच खाली जगह में गिरकर फंस गया. हालांकि उसी दौरान RPF के एक जवान ने तत्परता दिखाते हुए यात्री को बाहर निकाल लिया, जिससे यात्री की जान बच गई.
जानकारी के मुताबिक, घटना बीते सोमवार रात की है, जहां प्लेटफॉर्म नंबर-5 पर पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन स्टेशन पर आई थी, ट्रेन रुकने वाली थी, तभी एक यात्री जल्दबाजी में उतरने लगा और ट्रेन से गिर कर प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच में फंस गया, हालांकि वह ट्रेन के दरवाजे का हैंडल पकड़ रखा था, जिससे पूरी तरह ट्रैक के अंदर जाने से बच गया.
उसी दौरान प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी कर रहे RPF उपनिरीक्षक अनिल कुमार गौतम की नजर यात्री पर पड़ी, तो उन्होंने बिना देर किए फंसे हुए यात्री का हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित बाहर खींच लिया. जवान की तत्परता और साहस के कारण यात्री को किसी गंभीर चोट के बिना बचा लिया गया. वहीं, प्लेटफॉर्म में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई.
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यदि कुछ सेकेंड की भी देरी होती तो बड़ी घटना हो सकती थी. घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे कभी भी चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें. रेलवे सुरक्षा बल ने भी कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी प्लेटफॉर्मों पर लगातार निगरानी रखी जाती है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके.
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