विदेशी पर्यटक का कीमती मोबाइल समेत अन्य सामान ट्रेन में छूटा, आरपीएफ ने कोटा से मंगवाकर लौटाया
विदेशी पर्यटक को आवश्यक सत्यापन के बाद निरीक्षक मानसिंह ने उनका मोबाइल फोन और अन्य कार्ड सुरक्षित सुपुर्द किए.
Published : October 13, 2026 at 8:39 PM IST
सवाई माधोपुर : रेलवे सुरक्षा बल ने अपनी तत्परता और ईमानदारी का परिचय देते हुए ट्रेन में छूटे एक विदेशी पर्यटक के करीब 80 हजार रुपए मूल्य के मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण कार्ड सुरक्षित बरामद कर उन्हें वापस लौटा दिए. रेलवे सुरक्षा बल की इस कार्रवाई से विदेशी पर्यटक को बड़ी राहत मिली.
पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि विदेशी पर्यटक थॉमस मार्टिन गाड़ी संख्या 22970 बनारस-ओखा एक्सप्रेस से आगरा से सवाई माधोपुर तक यात्रा कर रहे थे. इस दौरान वे कोच HA-1 की सीट संख्या 17 पर सवार थे. सवाई माधोपुर स्टेशन पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि उनका मोबाइल फोन और जरूरी कार्ड ट्रेन में ही छूट गए हैं. इसके बाद उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट सवाई माधोपुर को इसकी सूचना दी.
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कोटा स्टेशन से सुरक्षित मंगवाया सामान : मामले की जानकारी मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल की महिला प्रधान आरक्षक मधु माहेश्वरी ने कोटा कंट्रोल रूम के माध्यम से तत्काल समन्वय स्थापित किया. इसके बाद छूटे हुए मोबाइल फोन और अन्य सामान को कोटा स्टेशन पर सुरक्षित उतरवाया गया. सामान को गाड़ी संख्या 13238 कोटा-पटना एक्सप्रेस की अनुरक्षण पार्टी के माध्यम से सवाई माधोपुर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट तक पहुंचाया गया.
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सत्यापन के बाद पर्यटक को सौंपा सामान : सवाई माधोपुर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पहुंचने पर विदेशी पर्यटक थॉमस मार्टिन को आवश्यक सत्यापन के बाद निरीक्षक मानसिंह ने उनका मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण कार्ड सुरक्षित सुपुर्द कर दिए. पर्यटक ने अपने सामान का अनुमानित मूल्य करीब 80 हजार रुपए बताया. रेलवे सुरक्षा बल की इस तत्परता से पर्यटक को अपना कीमती सामान वापस मिल गया. रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 'ऑपरेशन अमानत' के तहत ट्रेनों और रेलवे परिसरों में यात्रियों के छूटे हुए सामान को सुरक्षित बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.