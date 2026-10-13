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विदेशी पर्यटक का कीमती मोबाइल समेत अन्य सामान ट्रेन में छूटा, आरपीएफ ने कोटा से मंगवाकर लौटाया

पर्यटक को लौटाया मोबाइल व अन्य सामान ( Source - RAF )

सवाई माधोपुर : रेलवे सुरक्षा बल ने अपनी तत्परता और ईमानदारी का परिचय देते हुए ट्रेन में छूटे एक विदेशी पर्यटक के करीब 80 हजार रुपए मूल्य के मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण कार्ड सुरक्षित बरामद कर उन्हें वापस लौटा दिए. रेलवे सुरक्षा बल की इस कार्रवाई से विदेशी पर्यटक को बड़ी राहत मिली.

पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि विदेशी पर्यटक थॉमस मार्टिन गाड़ी संख्या 22970 बनारस-ओखा एक्सप्रेस से आगरा से सवाई माधोपुर तक यात्रा कर रहे थे. इस दौरान वे कोच HA-1 की सीट संख्या 17 पर सवार थे. सवाई माधोपुर स्टेशन पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि उनका मोबाइल फोन और जरूरी कार्ड ट्रेन में ही छूट गए हैं. इसके बाद उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट सवाई माधोपुर को इसकी सूचना दी.