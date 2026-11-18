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धनबाद रेलवे स्टेशन पर दो नाबालिगों का रेस्क्यू, RPF ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा

धनबाद रेलवे स्टेशन ( Etv Bharat )

धनबाद: रेलवे स्टेशन धनबाद पर आरपीएफ ने दो नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया है. दोनों बच्चों को मजदूरी कराने के लिए तमिलनाडु के काटपाड़ी भेजा जा रहा था. इस मामले में 29 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. आरपीएफ के मुताबिक, आरोपी बच्चों को बाहर भेजने के बदले कमीशन लेता था. कार्रवाई 'ऑपरेशन आहट' के तहत की गई.

शक होने पर की पूछताछ