धनबाद रेलवे स्टेशन पर दो नाबालिगों का रेस्क्यू, RPF ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा
आरपीएफ ने धनबाद रेलवे स्टेशन पर दो नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया है. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 18, 2026 at 8:47 PM IST
धनबाद: रेलवे स्टेशन धनबाद पर आरपीएफ ने दो नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया है. दोनों बच्चों को मजदूरी कराने के लिए तमिलनाडु के काटपाड़ी भेजा जा रहा था. इस मामले में 29 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. आरपीएफ के मुताबिक, आरोपी बच्चों को बाहर भेजने के बदले कमीशन लेता था. कार्रवाई 'ऑपरेशन आहट' के तहत की गई.
शक होने पर की पूछताछ
धनबाद रेलवे स्टेशन पर दो नाबालिग बच्चों को बाहर भेजने की तैयारी की जा रही थी. इसी दौरान आरपीएफ और अपराध आसूचना शाखा की टीम की नजर एक युवक और दो बच्चों पर पड़ी. टीम ने शक होने पर तीनों से पूछताछ शुरू की. युवक की पहचान जामताड़ा जिले के कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के नवाडीह निवासी मुमताज आलम के रूप में हुई है. वहीं, दोनों बच्चे कर्माडीह गांव के रहने वाले हैं और उनकी उम्र करीब 17 साल है.
मजदूरी के लिए तमिलनाडु ले जा रहा था आरोपी
पूछताछ में बच्चों ने बताया कि उन्हें मजदूरी करने के लिए काटपाड़ी भेजा जा रहा था. वहां निर्माणाधीन ऊंची इमारतों में काम करना था, जो जोखिम भरा बताया गया. बच्चों ने बताया कि आरोपी उनके आसपास के गांव का रहने वाला है और पहले भी लोगों को काम के लिए बाहर भेजता रहा है. इसी भरोसे पर दोनों उसके साथ जाने के लिए तैयार हुए थे.
आरोपी कमीशन के लिए करता है काम
आरपीएफ की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बच्चों को मजदूरी के लिए बाहर भेजता था और इसके बदले उसे कमीशन मिलता था. इसके बाद दोनों बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर आरोपी को जीआरपी धनबाद के हवाले कर दिया गया. जीआरपी ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर सिद्धेश्वरी बिरूली को दी गई है.
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