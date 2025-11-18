ETV Bharat / state

जमशेदपुर में शिकंजे में दो मानव तस्कर, चंगुल से छुड़ाए गये 13 नाबालिग

जमशेदपुरः शहर के टाटानगर आरपीएफ की टीम ने टाटानगर रेलवे स्टेशन से दो मानव तस्कर को गिरफ्तार किया है. इस मामले में टाटानगर आरपीएफ पोस्ट प्रभारी ने बताया कि 13 नाबालिग बच्चों को तमिलनाडु ले जाने की तैयारी थी सभी नाबालिग आदिवासी समुदाय के है. जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन से आरपीएफ की उड़न दस्ता टीम ने 13 नाबालिगों के साथ दो मानव तस्कर को गिरफ्तार किया है.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि टाटानगर रेलवे स्टेशन में आरपीएफ की टीम नशा और मानव तस्कर के साथ अपराधियों पर कड़ी नजर रखती है. इसी क्रम में टाटानगर रेलवे स्टेशन मे आरपीएफ की उड़न दस्ता टीम एक जगह 13 बच्चों को बैठे हुए देखा. टीम द्वारा पूछताछ करने पर बच्चे स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे थे. इस दौरान वहां खड़े दो व्यक्ति भगाने के चक्कर में थे जिसे आरपीएफ की टीम ने पकड़ा. उन दोनों को आरपीएफ पोस्ट में लाया गया और पूछताछ की गई. सभी नाबालिग 13 से 17 वर्ष के बीच हैं. इनमें 12 बच्चियों और एक लड़का था सभी आदिवासी समुदाय के हैं.

इस मामले की जानकारी देते हुए टाटानगर आरपीएफ पोस्ट प्रभारी राकेश मोहन ने बताया कि सभी नाबालिग कोल्हान के चाईबासा के हाट गम्हरिया के रहने वाले हैं. मानव तस्करी करने वाले दो व्यक्ति जिन्हें गिरफ्तार किया गया है. ये दोनों रिश्ते में भाई हैं जिनमे एक का नाम सुनील चातोम्बा और दूसरे का नाम जाम्बीरा चातोम्बा है. दोनों भाई उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं.