ऑपरेशन आहट! सतर्क रेल पुलिस ने दो मासूमों को बचाया, मानव तस्कर गिरफ्तार

रांची में आरपीएफ ने मानव तस्कर के चंगुल से दो नाबालिग को बचा लिया.

OPERATION AAHAT
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 17, 2025 at 2:50 PM IST

2 Min Read
रांचीः रेलवे पुलिस ने एक बार फिर से मानव तस्करों के चंगुल से दो नाबालिग बच्चों को बचा लिया है. रांची रेल मंडल में मानव तस्करों को लेकर ऑपरेशन आहट चलाया जाता है, इसी क्रम में रांची के हटिया स्टेशन से एक मानव तस्कर को गिरफ्तार किया गया और उसके चंगुल से दो नाबालिग बच्चों को मुक्त भी करवाया गया है.

क्या है मामला

रेलवे पुलिस के तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार रांची रेल मंडल में मानव तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन आहट' के तहत हटिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ (रेलवे सुरक्षा बल) ने बड़ी सफलता हासिल की है. कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में आरपीएफ पोस्ट हटिया की एएचटीयू (एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) टीम और डीएमएफटी टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति मोहम्मद मुस्तफा अंसारी को दो नाबालिग बच्चियों के साथ पकड़ा है.

पकड़ी गई बच्चियों की उम्र मात्र 12 और 13 वर्ष बताई गई है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी उन्हें नौकरी के बहाने चेन्नई ले जा रहा था और घरेलू काम कराने के बदले प्रति माह 10,000 रुपये देने का लालच दिया था. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने बच्चियों की तस्वीरें अपने मोबाइल से व्हाट्सएप पर भेजी थीं और उनके लिए ट्रेन टिकट की व्यवस्था भी कराई गई थी.

लगातार रखी जा रही है नजर

आपको बता दें कि मानव तस्कर अक्सर बच्चों को ट्रेनों के माध्यम से ही बड़े शहरों में ले जाते हैं. यही वजह है कि पूरे रांची मंडल में ऑपरेशन आहट चलाया जाता है. कमांडेंट पवन कुमार ने बताया कि आरपीएफ की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नाबालिगों को सुरक्षित बचा लिया और आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए कोतवाली पुलिस को सौंप दिया है.

बचाई गई बच्चियों को संरक्षण और देखरेख के लिए ‘प्रेमाश्रय’ संस्था, रांची भेजा गया है. दोनों बच्चों के परिवार वालों को भी मामले की सूचना दी गई है. इस अभियान में निरीक्षक रूपेश कुमार, महिला निरीक्षक एस.आर. कुजूर, उपनिरीक्षक सूरज राजबंशी, सुनीता तिर्की तथा स्टाफ सदस्य पी. पान, निधि, सुभालक्ष्मी स्वायन और रेणु कुमारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

