ETV Bharat / state

आरपीएफ की कार्रवाई: चार नाबालिगों को मानव तस्करों के चंगुल से कराया गया मुक्त, दो गिरफ्तार

लोहरदगा आरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है. चार नाबालिगों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया है.

RPF rescued four minors
कॉन्सेप्ट इमेज. (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 6, 2026 at 3:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) लोहरदगा ने मानव तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन आहट' के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है. साथ ही चार नाबालिग लड़कियों को सकुशल मुक्त कराया गया है. रेस्क्यू की गई लड़कियों को अधिक वेतन और रोजगार का झांसा देकर तमिलनाडु ले जाया जा रहा था.

आरपीएफ की ओर से दी गई जानकारी

रांची आरपीएफ के द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आरपीएफ को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि कुछ नाबालिग लड़कियों को अवैध रूप से दूसरे राज्य ले जाया जा रहा है और मामला मानव तस्करी से जुड़ा हो सकता है. सूचना मिलते ही वरीय अधिकारियों के निर्देश पर आरपीएफ पोस्ट लोहरदगा की टीम ने रेलवे स्टेशन पर छापेमारी अभियान चलाया.

इस दौरान लोहरदगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-1 स्थित फुटओवर ब्रिज के पास एक व्यक्ति और एक महिला को चार नाबालिग लड़कियों के साथ संदिग्ध अवस्था में देखा गया. आरपीएफ ने तत्काल दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

तमिलनाडु और गुमला के हैं तस्कर

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नंदकुमार वी. (47 वर्ष), निवासी कोयंबटूर, तमिलनाडु और बिनीता कुमारी (28 वर्ष), निवासी विशुनपुर, गुमला के रूप में हुई है. पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे लड़कियों को तमिलनाडु के एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम दिलाने के लिए ले जा रहे थे और उन्हें अधिक वेतन का लालच दिया गया था. जांच में यह बात भी सामने आई कि चारों नाबालिगों के पास आरक्षित रेल टिकट नहीं थे और सभी सामान्य टिकट के सहारे यात्रा कर रही थीं.

आरपीएफ ने मामले को अवैध श्रमिक परिवहन और मानव तस्करी से जुड़ा गंभीर अपराध मानते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों, चारों नाबालिग लड़कियों और मामले से संबंधित दस्तावेजों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए लोहरदगा स्थित मानव तस्करी निरोधक इकाई (एएचटीयू) को सौंप दिया गया, जहां प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

ये भी पढ़ें-

मानव तस्करी के खिलाफ आरपीएफ की कार्रवाई, हटिया स्टेशन और रांची स्टेशन से कुल चार नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू

ऑपरेशन आहट! सतर्क रेल पुलिस ने दो मासूमों को बचाया, मानव तस्कर गिरफ्तार

ऑपरेशन 'आहट' में RPF की बड़ी कार्रवाई: रांची रेल डिवीजन से सात महीनों में 31 लोगों का रेस्क्यू

TAGGED:

RPF RESCUED FOUR MINORS
HUMAN TRAFFICKING IN JHARKHAND
LOHARDAGA RPF ACTION
लोहरदगा आरपीएफ
HUMAN TRAFFICKING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.