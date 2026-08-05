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ओखा-द्वारका एक्सप्रेस से RPF ने दो नाबालिग लड़कियों सहित 6 बच्चों को किया रेस्क्यू

वाराणसी: रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने नाबालिग बच्चों की तस्करी का भंडाफोड़ किया है. असम से गुजरात ले जा रहे बच्चों को पंडित दीनदयाल जंक्शन से वाराणसी ले जा रहे रास्ते से बरामद किया. पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई.



रेलवे सुरक्षा बल, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम (AHTT), सीआईबी और बचपन बचाओ अभियान की संयुक्त कार्रवाई में मंगलवार को ऑपरेशन 'आहट' के तहत छह नाबालिग बच्चों को कथित मानव तस्करी और बाल श्रम के लिए असम से गुजरात ले जा रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.



आरपीएफ द्वारा प्रेस रिलीज में बताया गया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से वाराणसी की ओर आ रही ट्रेन ओखा-द्वारका एक्सप्रेस के जांच के दौरान दो नाबालिक लड़कियां सहित छह नाबालिग बच्चे दो लोगों के साथ दिखाई दिए. जब संयुक्त टीम ने सभी बच्चों से बात की तो बच्चों ने बताया कि असम से गुजरात ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें कथित रूप से बाल श्रम में लगाया जाएगा.



रेस्क्यू किए गए बच्चों में बारपेटा और लखीमपुर (असम) के हैं. वहीं मौके से पकड़े गए आरोपी की पहचान प्रोफुल्ल वर्मन (31) निवासी चिरांग, असम तथा मानिक वर्मन (20) निवासी बारपेटा, असम के रूप में हुई. पुलिस ने आरपीएफ वाराणसी जंक्शन पहुंचकर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुट गई. रेस्क्यू किए गए सभी छह बच्चों को सुरक्षित रूप से चाइल्ड लाइन के सुपुर्द कर दिया गया है.



लखनऊ पुलिस ने 4 सगी बहनों को सकुशल किया बरामद: लखनऊ के कैसरबाग थाना क्षेत्र से सोमवार को अचानक लापता हुई 4 सगी बहनों को पुलिस ने सकुशल ढूंढ निकाला है. बच्चियों के घर से गायब होने की खबर मिलते ही एक्शन में आई कैसरबाग पुलिस ने त्वरित सुरागरसी व गहन तलाश शुरू की और चारों बहनों को बाराबंकी स्थित प्रसिद्ध देवा शरीफ मजार परिसर से सुरक्षित बरामद कर लिया।. पुलिस की इस मुस्तैदी से जहां परिजनों के चेहरे पर खुशी लौट आई है.

वहीं स्थानीय लोगों द्वारा लखनऊ पुलिस की जमकर सराहना की जा रही है.​पुलिस पूछताछ में चारों बहनों ने बताया कि उनकी मां ने किसी बात पर उन्हें डांट दिया था. मां की डांट से नाराज होकर वे दिन में ही बिना बताए घर से निकल आई थी. चारों बहनों ने स्पष्ट किया कि घर से निकलने के बाद उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई गलत व्यवहार या आपराधिक घटना नहीं हुई है.