ETV Bharat / state

RPF ने 'ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते’ से लौटाई खुशियां, प्रयागराज मंडल ने 315 बच्चों का किया रेस्क्यू

प्रयागराज : उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज मंडल इन दिनों संकट में फंसे और अपनों से बिछड़े मासूमों के लिए एक बड़ा सहारा बनकर उभरा है. मंडल रेल प्रबंधक रजनीश अग्रवाल के मार्गदर्शन और वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त दीपक कुमार आजाद के नेतृत्व में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) का 'ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते' लगातार सफलता के नए आयाम छू रहा है.

प्रयागराज मंडल, उत्तर मध्य रेलवे की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इस साल 1 जनवरी से लेकर 15 जून 2026 के बीच RPF की मुस्तैदी के कारण स्टेशनों और ट्रेनों से भटक चुके 315 बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है. इनमें ऐसे बच्चे शामिल थे जो या तो गलती से अपने माता-पिता से बिछड़ गए थे, या फिर घर से भागकर अनजान रास्तों पर निकल पड़े थे. आरपीएफ की टीम ने न सिर्फ इन बच्चों को सुरक्षित बचाया, बल्कि उन्हें नया जीवन देते हुए उनके परिजनों और संबंधित संस्थाओं को सौंप दिया है.

इस पूरे अभियान के दौरान आरपीएफ ने संवेदनशीलता की एक अनूठी मिसाल पेश की है. बचाए गए कुल 315 बच्चों में 197 लड़के और 118 लड़कियां शामिल हैं. आंकड़ों के मुताबिक, प्रयागराज मंडल के मिर्जापुर स्टेशन पर आरपीएफ की टीम सबसे ज्यादा सक्रिय दिखी, जहां से सबसे अधिक 114 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, कानपुर सेंट्रल से 51 बच्चे, प्रयागराज जंक्शन से 45 बच्चे, अलीगढ़ से 19 और टूंडला स्टेशन से 18 बच्चों को रेस्क्यू किया गया. फतेहपुर, प्रयागराज छिवकी, मानिकपुर और सूबेदारगंज जैसे छोटे-बड़े स्टेशनों पर भी बच्चों को सुरक्षा में लिया गया. बच्चों को बचाने के बाद उनकी काउंसिलिंग की गई और कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर उन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या सीधे उनके माता-पिता के हवाले कर दिया गया.