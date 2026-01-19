बिहार में RPF और वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, कालका मेल से 311 जिंदा दुर्लभ कछुए बरामद
सासाराम रेलवे स्टेशन पर RPF ने कालका-हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस के जनरल कोच से 11 बोरों में छिपाए 311 जिंदा कछुए बरामद किए. पढ़ें पूरी खबर-
Published : January 19, 2026 at 8:15 AM IST
रोहतास: बिहार में ग्रैंड कार्ड रेल सेक्शन इन दिनों तस्करों का सेफ जोन बनता जा रहा है. ताजा मामला सासाराम रेलवे स्टेशन का है जहां से कालका से हावड़ा जा रही नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच से लावारिस हालत में 11 बोरी में बंद 311 कछुओं को बरामद किया गया है. इसके बाद RPF की टीम ने उसे वन विभाग को सौंप दिया है.
आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई: दरअसल सासाराम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कछुओं की खेप बरामद की है. यह कार्रवाई आरपीएफ को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें तस्करों द्वारा कछुओं को अवैध तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की जानकारी मिली थी.
जनरल कोच में कछुए बरामद: आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कालका से हावड़ा जाने वाली कालका मेल ट्रेन के जनरल कोच में बड़ी संख्या में कछुओं की तस्करी की जा रही है. सूचना मिलते ही आरपीएफ की टीम को अलर्ट किया गया और सासाराम स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही सघन जांच अभियान चलाया गया.
लाखों में कछुओं की कीमत: आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि जैसे ही कालका मेल सासाराम स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंची, आरपीएफ की टीम ने जनरल बोगी की तलाशी ली. तलाशी के दौरान सीट के नीचे छुपाकर रखे गए 11 बोरों पर शक हुआ. जब इन बोरों को प्लेटफॉर्म पर उतारकर खोला गया तो सभी के अंदर जिंदा कछुए पाए गए. जांच में कुल 311 जिंदा कछुओं की बरामदगी हुई. जिसकी अनुमानित की कीमत 3 लाख से भी अधिक बताई जा रही है.
बोरों में ठूंसकर रखे गये थे कछुए: आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि कछुओं को बेहद अमानवीय तरीके से बोरों में ठूंसकर रखा गया था, जिससे उनकी जान को खतरा बना हुआ था. तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी गई. मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने सभी कछुओं को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की.
पुलिस कर रही तस्करों की तलाश: वन विभाग की टीम द्वारा कछुओं की गिनती और प्राथमिक जांच के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जहां आगे की कार्रवाई और संरक्षण की प्रक्रिया की जाएगी. फिलहाल यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कछुए कहां से लाए गए थे और इन्हें कहां पहुंचाया जाना था. तस्करों की पहचान और गिरफ्तारी को लेकर जांच जारी है.
"गुप्त सूचना मिली कि कालका से हावड़ा जा रही 12312 नेता जी एक्सप्रेस ट्रेन के आगे के जेनरल कोच में 11 बोरी में बंद कछुआ है. जिसके बाद सासाराम रेलवे स्टेशन पर छापामारी की तो सभी कछुआ बरामद हो गया लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी. फिलहाल वन विभाग के कर्मी को बुलाकर सभी कछुआ को सुपुर्द कर दिया गया है. जिसकी अनुमानित की कीमत 3 लाख से भी अधिक बताई जा रही है."- संजीव कुमार, निरीक्षक RPF, सासाराम
सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क: आरपीएफ और वन विभाग की इस संयुक्त कार्रवाई से एक बार फिर वन्यजीव तस्करी के नेटवर्क का खुलासा हुआ है. रेलवे के माध्यम से हो रही इस तरह की अवैध तस्करी पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्कता बरत रही हैं. आरपीएफ ने यात्रियों से भी अपील की है कि अगर उन्हें इस तरह की किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत रेलवे सुरक्षा बल या प्रशासन को सूचित करें.
ये भी पढ़ें :
कपड़ा लदे ट्रक में सैकड़ों कछुओं की तस्करी, यूपी से लाया जा रहा था बंगाल, गया में हुआ बरामद
खगड़िया में RPF की बड़ी कार्रवाई, 200 से ज्यादा जिंदा कछुओं के साथ UP के तीन तस्कर गिरफ्तार