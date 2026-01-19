ETV Bharat / state

बिहार में RPF और वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, कालका मेल से 311 जिंदा दुर्लभ कछुए बरामद

रोहतास: बिहार में ग्रैंड कार्ड रेल सेक्शन इन दिनों तस्करों का सेफ जोन बनता जा रहा है. ताजा मामला सासाराम रेलवे स्टेशन का है जहां से कालका से हावड़ा जा रही नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच से लावारिस हालत में 11 बोरी में बंद 311 कछुओं को बरामद किया गया है. इसके बाद RPF की टीम ने उसे वन विभाग को सौंप दिया है.

आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई: दरअसल सासाराम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कछुओं की खेप बरामद की है. यह कार्रवाई आरपीएफ को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें तस्करों द्वारा कछुओं को अवैध तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की जानकारी मिली थी.

नेताजी एक्सप्रेस से कछुए बरामद (ETV Bharat)

जनरल कोच में कछुए बरामद: आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कालका से हावड़ा जाने वाली कालका मेल ट्रेन के जनरल कोच में बड़ी संख्या में कछुओं की तस्करी की जा रही है. सूचना मिलते ही आरपीएफ की टीम को अलर्ट किया गया और सासाराम स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही सघन जांच अभियान चलाया गया.

लाखों में कछुओं की कीमत: आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि जैसे ही कालका मेल सासाराम स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंची, आरपीएफ की टीम ने जनरल बोगी की तलाशी ली. तलाशी के दौरान सीट के नीचे छुपाकर रखे गए 11 बोरों पर शक हुआ. जब इन बोरों को प्लेटफॉर्म पर उतारकर खोला गया तो सभी के अंदर जिंदा कछुए पाए गए. जांच में कुल 311 जिंदा कछुओं की बरामदगी हुई. जिसकी अनुमानित की कीमत 3 लाख से भी अधिक बताई जा रही है.

बोरों में ठूंसकर रखे गये थे कछुए: आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि कछुओं को बेहद अमानवीय तरीके से बोरों में ठूंसकर रखा गया था, जिससे उनकी जान को खतरा बना हुआ था. तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी गई. मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने सभी कछुओं को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की.