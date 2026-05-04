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बोकारो रेलवे स्टेशन: ट्रैन में लावारिस ट्रॉली बैग से निकला गांजा, ‘ऑपरेशन नार्कोस’ के तहत मिली सफलता

बोकारो: रेलवे सुरक्षा बल ने ‘ऑपरेशन नार्कोस’ के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है. बरामद गांजे की कुल मात्रा 11.170 किलोग्राम बताई जा रही है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5.58 लाख रुपये है. रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन नार्कोस चलाया जा रहा है और इसी अभियान के दौरान बोकारो रेलवे सुरक्षा बल को यह सफलता मिली है.

संदिग्ध ट्रॉली बैग से खुला राज

RPF बोकारो पोस्ट के ऑफिसर इंचार्ज संतोष कुमार ने बताया कि 4 मई को ट्रेन संख्या 18403 (भुवनेश्वर-धनबाद एक्सप्रेस) के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर पहुंचने के बाद RPF टीम ने जांच अभियान चलाया. इसी दौरान S-8 और जनरल कोच के बीच एक लावारिस नीले रंग का ट्रॉली बैग संदिग्ध अवस्था में मिला. आसपास के यात्रियों से पूछताछ की गई लेकिन कोई भी बैग का दावा करने सामने नहीं आया.

चार पैकेट में मिला गांजा

बैग को प्लेटफॉर्म पर लाकर अधिकारियों की मौजूदगी में जांचा गया. जिसमें ब्राउन टेप से लिपटे चार पैकेट बरामद हुए. एक पैकेट खोलने पर उसमें गांजा होने की पुष्टि हुई. इसके बाद पूरी कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में की गई.