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दिल्ली से अगवा किया बालक झुंझुनू में बरामद, यात्री की सतर्कता से हुआ रेस्क्यू, आरोपी गिरफ्तार

रेलवे पु​लिस की झुंझुनू चौकी ( ETV Bharat Jhunjhunu )

झुंझुनू: दिल्ली कैंट से अगवा किए गए 5 साल के एक बच्चे को झुंझुनू में आरपीएफ (RPF) ने तत्परता दिखाते हुए सुरक्षित रेस्क्यू किया है. इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है. यह कामयाबी एक सतर्क यात्री की सूझबूझ और रेलवे के सुरक्षा तंत्र के बीच बेहतर तालमेल के कारण संभव हो पाई. आरपीएफ सीकर के थाना प्रभारी सब-इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि आरोपी मथुरा के कोसीकलां निवासी उमाशंकर शर्मा दिल्ली कैंट से 5 साल के बच्चे को अगवा कर उसे ट्रेन के माध्यम से जयपुर ले जा रहा था. ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री, आकाश को बच्चे के रोने और आरोपी के व्यवहार पर शक हुआ. यात्री ने तुरंत रेलवे के टोल-फ्री नंबर 139 पर मामले की सूचना दी. सूचना मिलते ही जयपुर कंट्रोल रूम सक्रिय हुआ और सीकर आरपीएफ के थाना प्रभारी अशोक कुमार को अलर्ट किया गया. सूचना मिली थी कि आरोपी कोच संख्या S1 में सवार है. जीआरपी को सुबह 5 बजे सूचना मिली थी. इसके बाद ट्रेन को रोका गया. अशोक कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए झुंझुनू आरपीएफ चौकी को सूचित किया. झुंझुनू चौकी प्रभारी राजीव जानू और मुख्य आरक्षी सुदेश की टीम ने ट्रेन को रोककर पूरी सतर्कता के साथ बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया और आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया. पढ़ें: व्यापारी को अगवा कर फिरौती लेने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार