हटिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ टीम की बड़ी कार्रवाई, 11.5 लाख का गांजा बरामद

रांची: रांची रेल मंडल में मादक पदार्थों के तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में आरपीएफ हटिया और फ्लाइंग टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. आरपीएफ के द्वारा 11.5 लाख का गांजा पकड़ा गया है. साथ ही दो तस्करों को भी दबोचा गया है.

क्या है पूरा मामला

रांची रेल मंडल में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत आरपीएफ हटिया और फ्लाइंग टीम रांची ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. आरपीएफ रांची के कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर हटिया रेलवे स्टेशन पर संयुक्त जांच अभियान चलाया गया.

इसी दौरान शक के आधार पर ड्यूटी पर तैनात उपनिरीक्षक संतोष कुमार सिंह और फ्लाइंग टीम ने प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध अवस्था में बैठे दो व्यक्तियों की तलाशी ली. जांच के दौरान दोनों के बैगों से चार पैकेटों में बंद कुल 23 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार कीमत करीब 11.50 लाख आंकी गई है.

आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त अशोक कुमार सिंह की उपस्थिति में जब्त किए गए सभी पैकेटों की DD किट से जांच की गई, जिसमें गांजा की पुष्टि हुई. कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बरामद मादक पदार्थ और आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए जीआरपी हटिया को सुपुर्द कर दिया गया.

कौन-कौन हुआ गिरफ्तार