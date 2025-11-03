कोच में चढ़ते समय ट्रेन से गिरा यात्री, आरपीएफ जवानों ने बचाई जान
यात्री चलती ट्रेन के B3 कोच में चढ़ने का प्रयास कर रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया.
Published : November 3, 2025 at 6:33 PM IST
सवाईमाधोपुर: रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों ने तत्परता दिखाते हुए एक रेल यात्री की जान बचाई, जिससे एक हादसा होने से टल गया. घटना सोमवार सुबह की है, जब गाड़ी संख्या 22654 के एक कोच में चढ़ते समय एक यात्री गिर गया. मौके पर तैनात आरपीएफ जवान ने तत्परता दिखाते हुए यात्री की जान बचा ली.
आरपीएफ थाना प्रभारी मान सिंह ने बताया कि ऑपरेशन 'जीवन रक्षा' के तहत सतर्क आरपीएफ जवानों ने यात्री की जान बचाई है. उन्होंने बताया कि आरपीएफ जवानों ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा और सतर्कता का परिचय देते हुए एक यात्री की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की है. उन्होंने बताया कि सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर गश्त कर रहे एएसआई पृथ्वीराज मीणा एवं आरक्षक मुकेश चौधरी को गाड़ी संख्या 22654 के रवाना होते समय एक यात्री प्लेटफॉर्म पर गिरता हुआ दिखाई दिया.
यात्री चलती ट्रेन के B3 कोच में चढ़ने का प्रयास कर रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा. घटना को देखते ही दोनों जवानों ने तत्परता से दौड़कर यात्री को खींचकर ट्रेन से दूर किया, जिससे उसकी जान बच गई. साथ ही आरक्षक मुकेश चौधरी ने वॉकी-टॉकी के माध्यम से ड्यूटी पर तैनात गार्ड को सूचित कर ट्रेन को रुकवाया. इसके बाद घायल यात्री को गार्ड के पास वाले कोच में सुरक्षित बैठाया गया.
सीसीटीवी में कैद हुई घटना: यात्री के सिर पर हल्की चोट आई थी, जिसमें मामूली रक्तस्राव हुआ, हालांकि घबराहट और समयाभाव के कारण उसका नाम-पता प्राप्त नहीं हो सका. घटना का पूरा सीन स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गया.