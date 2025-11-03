ETV Bharat / state

कोच में चढ़ते समय ट्रेन से गिरा यात्री, आरपीएफ जवानों ने बचाई जान

रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरा यात्री ( Etv Bharat Swai Madhopur )

सवाईमाधोपुर: रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों ने तत्परता दिखाते हुए एक रेल यात्री की जान बचाई, जिससे एक हादसा होने से टल गया. घटना सोमवार सुबह की है, जब गाड़ी संख्या 22654 के एक कोच में चढ़ते समय एक यात्री गिर गया. मौके पर तैनात आरपीएफ जवान ने तत्परता दिखाते हुए यात्री की जान बचा ली. आरपीएफ थाना प्रभारी मान सिंह ने बताया कि ऑपरेशन 'जीवन रक्षा' के तहत सतर्क आरपीएफ जवानों ने यात्री की जान बचाई है. उन्होंने बताया कि आरपीएफ जवानों ने अपनी कर्तव्यनिष्ठा और सतर्कता का परिचय देते हुए एक यात्री की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की है. उन्होंने बताया कि सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर गश्त कर रहे एएसआई पृथ्वीराज मीणा एवं आरक्षक मुकेश चौधरी को गाड़ी संख्या 22654 के रवाना होते समय एक यात्री प्लेटफॉर्म पर गिरता हुआ दिखाई दिया. पढ़ें: टला बड़ा हादसा: हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन से गिरा पैसेंजर, आरपीएफ जवान बने देवदूत