रांची रेलवे स्टेशन से तीन नाबालिग बच्चों को RPF की 'नन्हे फरिश्ते' टीम ने किया रेस्क्यू, खेलते-खेलते पहुंचे थे स्टेशन
रांची रेलवे स्टेशन से आरपीएफ की 'नन्हे फरिश्ते' टीम ने तीन नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू कर चाइल्डलाइन को सौंपा. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 15, 2026 at 8:28 AM IST
रांची: राजधानी रांची रेलवे स्टेशन पर नियमित चेकिंग और गश्त के दौरान RPF की ‘नन्हे फरिश्ते’ टीम ने तीन नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया. तीनों बच्चे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर इधर-उधर घूमते हुए मिले थे. पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे खेलते-खेलते अनजाने में रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे.
पोस्ट कमांडर, RPF रांची के पर्यवेक्षण में मंडलीय ‘नन्हे फरिश्ते’ टीम और RPF पोस्ट रांची के अधिकारी एवं बल सदस्य स्टेशन पर नियमित चेकिंग और गश्त कर रहे थे. इसी दौरान टीम की नजर प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर घूम रहे तीन बच्चों पर पड़ी. संदेह होने पर टीम ने बच्चों से पूछताछ की. पूछताछ में बच्चों की पहचान बाबलू महली का बेटा 12 वर्षीय अभिषेक महली, मनीष एक्का का बेटा 13 वर्षीय मनोज एक्का और विनोद उरांव का बेटा 13 वर्षीय सिबलाल कुमार के रूप में हुई. तीनों बच्चे रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के हिनू स्थित पोखरतॉली के रहने वाले हैं.
खेलते खेलते पहुंचे थे स्टेशन
बच्चों से उनके स्टेशन पहुंचने और घर से निकलने के संबंध में जानकारी ली गई. पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि वे खेलते-खेलते अनजाने में स्टेशन पहुंच गए थे. बच्चों की सुरक्षा और उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए RPF टीम ने तीनों को अपने संरक्षण में लेकर रेस्क्यू किया. इसके बाद बच्चों की आवश्यक जानकारी जुटाने के साथ उनकी काउंसलिंग कराई गई.
आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तीनों नाबालिगों को आगे की देखभाल और आवश्यक कार्रवाई के लिए चाइल्डलाइन, रांची के सदस्य को सुरक्षित रूप से सुपुर्द कर दिया गया. RPF की ‘नन्हे फरिश्ते’ पहल के तहत रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित संरक्षण उपलब्ध कराने का काम किया जाता है. रांची स्टेशन पर हुई इस कार्रवाई में टीम ने समय रहते तीनों बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर चाइल्डलाइन के सुपुर्द किया गया.
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