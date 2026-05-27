अलवर में चलती ट्रेन से उतर रही महिला का पैर फिसला, आरपीएफ जवान ने हाथ खींचकर बचाई जान, देखिए वीडियो...
ट्रेन से परिजनों के बाद उतर रही थी महिला, तभी गाड़ी ने पकड़ी गति. बिगड़ा महिला का संतुलन तो गिरने लगी.
Published : May 27, 2026 at 2:33 PM IST
अलवर: शहर के रेलवे स्टेशन पर बुधवार को बड़ा हादसा टल गया. चलती ट्रेन से उतरते समय पैर फिसलने से महिला गिरने लगी, तभी पास खड़े आरपीएफ जवान ने तत्परता दिखाते हुए उसे हाथ पकड़ कर खींच लिया. इससे महिला ट्रेन के नीचे आने से बच गई. घटना स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.
आरपीएफ जवान सीताराम ने बताया कि बुधवार को जयपुर से आई भुज-दिल्ली एक्सप्रेस अलवर स्टेशन पर 2 मिनट रुकी, जैसे ही ट्रेन चलने लगी कि एक महिला ने ट्रेन से उतरने की कोशिश की. ट्रेन की स्पीड बढ़ने से महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह फिसल कर गिरने लगी. सीताराम प्लेटफार्म पर ही खड़े थे, जैसे ही महिला का संतुलन बिगड़ा, उन्होंने तुरंत महिला को प्लेटफार्म की ओर खींच लिया. आरपीएफ जवान की समझदारी के चलते महिला को कोई चोट नहीं आई. इसके बाद मौके पर स्थानीय लोग जमा हो गए.
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परिजन के बाद उतरी महिला: आरपीएफ जवान सीताराम ने बचाया कि महिला अपने परिवार के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी. महिला से पहले ट्रेन से उनके परिजन उतरे. इनके बाद महिला ने उतरने की कोशिश की, तभी ट्रेन ने गति पकड़ ली. इससे महिला का संतुलन बिगड़ गया.
सीसीटीवी में कैद घटना: अलवर स्टेशन पर बुधवार की इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. इसमें दिख रहा है कि ट्रेन चलते समय पहले एक युवक ट्रेन से उतरा. इसके बाद युवक ने महिला को उतारा, जैसे ही तीसरी महिला ने उतरने की कोशिश की, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली. इससे महिला का संतुलन बिगड़ता दिख रहा है. सीसीटीवी कैमरे में आरपीएफ जवान तत्परता दिखाते हुए महिला को बचाते दिखा.
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