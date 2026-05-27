ETV Bharat / state

अलवर में चलती ट्रेन से उतर रही महिला का पैर फिसला, आरपीएफ जवान ने हाथ खींचकर बचाई जान, देखिए वीडियो...

घटना का सीसीटीवी फुटेज ( ETV Bharat Alwar )