चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसली महिला, आरपीएफ जवान की सतर्कता से टला बड़ा हादसा
रांची रेलवे-स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक महिला प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच बने गैप में गिर गई. आरपीएफ जवान ने उसकी जान बचाई.
Published : July 4, 2026 at 8:55 PM IST
रांची: राजधानी रांची रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के एक जवान की सतर्कता, साहस और त्वरित निर्णय क्षमता से एक महिला यात्री की जान बच गई. यह घटना 3 जुलाई 2026 को ट्रेन संख्या 18625 इस्लामपुर–हटिया एक्सप्रेस के प्रस्थान के दौरान हुई. समय रहते की गई कार्रवाई से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया.
महिला को सफलतापूर्वक बचा लिया गया
ट्रेन खुलने के दौरान एक महिला यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह प्लेटफॉर्म तथा ट्रेन के बीच बने गैप में फिसल गई. स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ पोस्ट रांची के कांस्टेबल रूपेश कुमार गुप्ता ने घटना को देखते ही बिना एक पल गंवाए महिला की ओर दौड़ लगाई और उसे सुरक्षित बाहर खींच लिया. उनकी तत्परता के कारण महिला किसी गंभीर चोट का शिकार होने से भी बच गई.
महिला सुरक्षित होने के बाद चली गई
घटना के तुरंत बाद आरपीएफ कर्मी ट्रेन के सुरक्षित परिचालन, यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन में जुट गए. इसी वजह से बचाई गई महिला यात्री का नाम और पता दर्ज नहीं किया जा सका. महिला सुरक्षित होने के बाद स्टेशन से चली गई.
रेलवे सुरक्षा बल ने इस साहसिक कार्रवाई को अपने ऑपरेशन 'जीवन रक्षा' के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता बताई है. आरपीएफ के अनुसार, यह अभियान यात्रियों को चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने जैसे जोखिम भरे प्रयासों से बचाने और आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है.
चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें
आरपीएफ ने कांस्टेबल रूपेश कुमार गुप्ता की सतर्कता, कर्तव्यनिष्ठा और साहसिक कार्य की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह प्रयास रेलवे सुरक्षा बल की जनसेवा और यात्री सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है. साथ ही यात्रियों से अपील की गई है कि वे किसी भी परिस्थिति में चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें, क्योंकि थोड़ी-सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है.
ये भी पढ़ें:
जामताड़ा में बड़ा ट्रेन हादसा, ट्रेन से कटकर दो लोगों की मौत
चलती ट्रेन से गिरी महिला यात्री, आरपीएफ जवान ने बचाई जान
चलती ट्रेन से गिरे झारखंड के लड़के की मौत, रेलवे ने शुरू की घटना की जांच