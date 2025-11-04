ETV Bharat / state

रेल सुरक्षा बल के जवान संजय भगत ने दिखाई बहादुरी, चलती ट्रेन से गिरती महिला की बचाई जान

रांचीः रेल सुरक्षा बल (RPF) के जवानों की सतर्कता और तत्परता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उनकी चौकसी यात्रियों की सुरक्षा की सबसे मजबूत गारंटी है. रांची रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान आरपीएफ के कांस्टेबल संजय भगत ने असाधारण साहस और मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए एक महिला यात्री की जान बचा ली.

ट्रेन से उतरने समय हुई घटना

ट्रेन संख्या 18086 खड़गपुर - रांची मेमू अपने निर्धारित समय पर रांची स्टेशन से प्रस्थान कर रही थी इसी दौरान एक महिला यात्री ट्रेन से उतरने की कोशिश में अचानक संतुलन खो बैठी और ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच के गैप में फंसकर गिरने लगी. यह दृश्य देखकर आसपास के यात्री घबरा गए, लेकिन उसी पल ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल संजय भगत ने बिना क्षण गंवाए त्वरित कार्रवाई की. उन्होंने तुरंत महिला को खींचकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया. उनकी इस प्रतिक्रिया और साहसिक कदम से एक बड़ा हादसा टल गया और महिला की जान भी बच गई.

घटना का सीसीटीवी फुटेज (Etv Bharat)

गलती से चढ़ गई थी दूसरी ट्रेन में

पूछताछ में महिला ने अपना नाम आशा कुमारी (उम्र 30 वर्ष), पत्नी सुनील उरांव, निवासी ग्राम अकाशी, थाना भंडारा, जिला लोहरदगा (झारखंड) बताया. उन्होंने बताया कि वे लोहरदगा जाने के लिए रांची स्टेशन आई थीं, लेकिन गलती से खड़गपुर मेमू ट्रेन में चढ़ गईं. जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास किया, जिससे यह हादसा होते-होते बचा.

आरपीएफ कर्मी रहते हैं हमेशा तत्पर