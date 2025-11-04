रेल सुरक्षा बल के जवान संजय भगत ने दिखाई बहादुरी, चलती ट्रेन से गिरती महिला की बचाई जान
रांची रेलवे-स्टेशन पर एक महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर गई लेकिन एक आरपीएफ जवान ने समय रहते उसे बचा लिया.
Published : November 4, 2025 at 2:10 PM IST|
Updated : November 4, 2025 at 2:22 PM IST
रांचीः रेल सुरक्षा बल (RPF) के जवानों की सतर्कता और तत्परता ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उनकी चौकसी यात्रियों की सुरक्षा की सबसे मजबूत गारंटी है. रांची रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान आरपीएफ के कांस्टेबल संजय भगत ने असाधारण साहस और मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए एक महिला यात्री की जान बचा ली.
ट्रेन से उतरने समय हुई घटना
ट्रेन संख्या 18086 खड़गपुर - रांची मेमू अपने निर्धारित समय पर रांची स्टेशन से प्रस्थान कर रही थी इसी दौरान एक महिला यात्री ट्रेन से उतरने की कोशिश में अचानक संतुलन खो बैठी और ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच के गैप में फंसकर गिरने लगी. यह दृश्य देखकर आसपास के यात्री घबरा गए, लेकिन उसी पल ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल संजय भगत ने बिना क्षण गंवाए त्वरित कार्रवाई की. उन्होंने तुरंत महिला को खींचकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया. उनकी इस प्रतिक्रिया और साहसिक कदम से एक बड़ा हादसा टल गया और महिला की जान भी बच गई.
गलती से चढ़ गई थी दूसरी ट्रेन में
पूछताछ में महिला ने अपना नाम आशा कुमारी (उम्र 30 वर्ष), पत्नी सुनील उरांव, निवासी ग्राम अकाशी, थाना भंडारा, जिला लोहरदगा (झारखंड) बताया. उन्होंने बताया कि वे लोहरदगा जाने के लिए रांची स्टेशन आई थीं, लेकिन गलती से खड़गपुर मेमू ट्रेन में चढ़ गईं. जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास किया, जिससे यह हादसा होते-होते बचा.
आरपीएफ कर्मी रहते हैं हमेशा तत्पर
रेल सुरक्षा बल के कमांडेंट पवन कुमार के निर्देशन में तैनात आरपीएफ कर्मी लगातार यात्रियों की सुरक्षा और रेल परिसरों में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए चौकन्ने रहते हैं. कमांडेंट ने कहा कि कांस्टेबल संजय भगत का यह कार्य न केवल उनकी सतर्कता और कर्तव्यनिष्ठा का उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आरपीएफ कर्मी किसी भी आकस्मिक स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं.
आरपीएफ कर्मी के साहसी कार्य की सब कर रहे हैं प्रशंसा
कांस्टेबल संजय भगत के इस साहसिक और मानवीय कार्य की रेलवे प्रशासन ने सराहना की है. रांची रेल मंडल और आरपीएफ कमांडेंट कार्यालय ने उन्हें विशेष प्रशंसा के योग्य माना है. यात्रियों और चश्मदीदों ने भी उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि वह उस समय मौके पर तत्परता नहीं दिखाते, तो परिणाम भयावह हो सकता था.
आरपीएफ की यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि रेल सुरक्षा बल केवल रेल संपत्ति की सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि यात्रियों के जीवन की सुरक्षा में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है. कांस्टेबल संजय भगत की सतर्कता और मानवीय संवेदना हर आरपीएफ कर्मी के लिए प्रेरणा का स्रोत है.
