किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर हादसा, चलती ट्रेन के साथ घिसटती रही महिला, सिपाही ने बचाई जान
महिला को वहां से गुजर रहे आरपीएफ के जवान ने बचाया, हालांकि उसके पैर में गंभीर चोट आई है.
Published : November 10, 2026 at 2:47 PM IST
किशनगढ़: मार्बल सिटी के रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया. जयपुर से उदयपुर जा रही चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करना एक महिला के लिए जानलेवा साबित हो सकता था. महिला का पैर ट्रेन के पायदान और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया और वह चलती ट्रेन के साथ काफी दूर तक घिसटती चली गई. गनीमत रही कि मौके पर ड्यूटी दे रहे RPF कांस्टेबल की सूझबूझ और तत्परता से महिला की जान बच गई. हादसे का पूरा घटनाक्रम रेलवे स्टेशन पर लगे CCTV कैमरों में कैद हो गया.
ट्रेन संख्या 20993 जयपुर-उदयपुर ट्रेन मंगलवार सुबह जयपुर की ओर से किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची थी. ट्रेन का किशनगढ़ स्टेशन पर दो मिनट का निर्धारित ठहराव है. इसी दौरान ट्रेन के निर्धारित ठहराव से पहले रवाना होने पर एक महिला ने उतरने का प्रयास किया. इसी दौरान उसका पैर फिसलकर ट्रेन के पायदान और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया. देखते ही देखते महिला चलती ट्रेन के साथ घिसटने लगी.
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यात्रियों में मचा हड़कंप: महिला को ट्रेन के साथ घिसटता देखकर स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद यात्रियों ने मदद के लिए आवाज लगाई. इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात RPF कांस्टेबल निरंजन लाल ने तत्परता दिखाते हुए दौड़ लगाई और ट्रेन रुकवाने का प्रयास किया. जवान की मुस्तैदी से महिला को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता मिली और एक बड़ा हादसा टल गया. हादसे में घायल महिला की पहचान किशनगढ़ के सरगांव रोड, वार्ड नंबर 52 निवासी सोनू कुमावत के रूप में हुई है. महिला के पैर में गंभीर चोटें आई हैं. घटना के बाद उन्हें उपचार के लिए राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया.
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CCTV में कैद हुई पूरी घटना: रेलवे स्टेशन पर लगे CCTV कैमरों में हादसे से लेकर बचाव तक का घटनाक्रम कैद हुआ है. फुटेज में ट्रेन के पास महिला के फंसने और RPF जवान सहित यात्रियों की मदद के लिए जुटते दिखाई दे रहे हैं. RPF कांस्टेबल निरंजन लाल की तत्परता और बहादुरी की सराहना की जा रही है.
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