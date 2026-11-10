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किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर हादसा, चलती ट्रेन के साथ घिसटती रही महिला, सिपाही ने बचाई जान

किशनगढ़ रेलवे स्टेशन ( ETV Bharat Kishangarh )

किशनगढ़: मार्बल सिटी के रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया. जयपुर से उदयपुर जा रही चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करना एक महिला के लिए जानलेवा साबित हो सकता था. महिला का पैर ट्रेन के पायदान और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया और वह चलती ट्रेन के साथ काफी दूर तक घिसटती चली गई. गनीमत रही कि मौके पर ड्यूटी दे रहे RPF कांस्टेबल की सूझबूझ और तत्परता से महिला की जान बच गई. हादसे का पूरा घटनाक्रम रेलवे स्टेशन पर लगे CCTV कैमरों में कैद हो गया.