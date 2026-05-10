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चलती ट्रेन से गिरी महिला यात्री, आरपीएफ जवान ने बचाई जान

रांची: रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की महिला कांस्टेबल ने अपनी सतर्कता, साहस और तत्परता से एक महिला यात्री की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की. जिसे वहां मौजूद लोगों ने एक छोटे बच्चे के लिए मां को मिला सबसे बड़ा तोहफा बताया. आरपीएफ द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत महिला सिपाही की बहादुरी ने एक बड़ा हादसा टाल दिया.

चलती ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास

रेल प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 18611 रांची-बनारस एक्सप्रेस रांची रेलवे स्टेशन से खुल रही थी. इसी दौरान एक यात्री अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ जल्दबाजी में ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था. ट्रेन गति पकड़ने लगी थी और अफरा-तफरी के बीच महिला यात्री का संतुलन बिगड़ गया. महिला सीधे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच बने गैप में गिर गई, प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों के बीच अचानक चीख-पुकार मच गई.

महिला सिपाही ने ट्रेन से गिरी महिला की बचाई जान (वीडियो सौ. रांची रेल मंडल)

महिला कांस्टेबल की सराहना

उसी समय ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ की लेडी कांस्टेबल साविता गारी ने स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझ लिया. बिना समय गंवाए उन्होंने दौड़कर महिला को मजबूती से पकड़ लिया और ट्रेन रुकने तक उसे थामे रखा. उनकी त्वरित कार्रवाई और बहादुरी के कारण महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. घटना के बाद स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने राहत की सांस ली और महिला कांस्टेबल की सराहना की.

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