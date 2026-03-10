ETV Bharat / state

मानव तस्करी के खिलाफ आरपीएफ की कार्रवाई, हटिया स्टेशन और रांची स्टेशन से कुल चार नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू

रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य.

रांचीः रांची रेल मंडल में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की सतर्कता से मानव तस्करी का एक प्रयास विफल कर दिया गया. हटिया रेलवे स्टेशन पर चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान आरपीएफ ने तीन नाबालिग बच्चों को तस्कर के चंगुल से मुक्त कराया और एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. वहीं रांची रेलवे स्टेशन से भी एक नाबालिग बच्ची को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया.

हटिया स्टेशन से तीन नाबालिग का रेस्क्यू

मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के निर्देश पर ‘ऑपरेशन आहट’ के तहत आरपीएफ पोस्ट हटिया, सीआईबी आरपीएफ रांची और महिला सुरक्षा सेल की संयुक्त टीम ने 9 मार्च को हटिया रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया. शाम करीब 4:15 बजे ट्रेन संख्या 13351 के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर पहुंचने के बाद सामान्य कोच की जांच की गई. इस दौरान एक व्यक्ति के साथ तीन नाबालिग लड़के पाए गए, जिनके जवाब संदिग्ध लगे.

एक मानव तस्कर गिरफ्तार

पूछताछ में आरोपी की पहचान बिहार के लखीसराय निवासी अरुण राम के रूप में हुई. जांच में पता चला कि वह तीनों नाबालिग बच्चों को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में काम दिलाने के नाम पर प्रति माह 10 हजार रुपये मजदूरी का लालच देकर अपने साथ ले जा रहा था. तलाशी के दौरान उसके पास से मोबाइल फोन, रेलवे टिकट और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए. आरपीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) कोतवाली, रांची के हवाले कर दिया, जबकि तीनों नाबालिग बच्चों को बालाश्रय रांची भेज दिया गया.

रांची स्टेशन से एक नाबालिग लड़की बरामद

इधर, ऑपरेशन ‘नन्हे फरिश्ते’ के तहत आरपीएफ पोस्ट रांची की टीम ने रांची रेलवे स्टेशन पर नियमित गश्त के दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर एक नाबालिग लड़की को अकेले बैठे पाया. वह डरी और घबराई हुई प्रतीत हो रही थी. पूछताछ में वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी. लड़की ओडिशा राज्य के भद्रक जिला की निवासी है.