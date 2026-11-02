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लखनऊ जंक्शन पर आरपीएफ ने दो युवकों को मासूम के साथ पकड़ा, बच्चे को कानपुर से लाए थे

जीआरपी कर रही मामले की जांच. ( Photo Credit; Lucknow GRP )

लखनऊ : पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रविवार को रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने शक होने पर दो युवकों को धर दबोचा. इन युवकों के पास से एक मासूम को आरपीएफ ने बरामद किया. दो से तीन साल का मासूम इन आरोपियों के पास रोता हुआ मिला. दोनों के साथ कोई महिला नहीं थी. बच्चे के लगातार रोने और युवकों के संतोषजनक जवाब नहीं देने पर आरपीएफ को शक हुआ. पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे बच्चे को कानपुर के घंटाघर से अकेला पाकर अपने साथ ले आए थे. आरपीएफ ने दोनों युवकों को बच्चे समेत जीआरपी के हवाले किया.

रेलवे सुरक्षा बल के मुताबिक, एक नवंबर को उपनिरीक्षक वीरेंद्र कुमार लखनऊ जंक्शन पर ड्यूटी कर रहे थे. इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर छह के पश्चिमी छोर पर दो युवक बैठे दिखाई दिए. उनके पास दो से तीन साल की उम्र का एक छोटा बच्चा था वो जोर-जोर से रो रहा था. मौके पर पहुंचकर युवकों से बच्चे और उसके रोने का कारण पूछा. दोनों कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए.