लखनऊ जंक्शन पर आरपीएफ ने दो युवकों को मासूम के साथ पकड़ा, बच्चे को कानपुर से लाए थे
युवकों के संतोषजनक जवाब नहीं देने पर आरपीएफ को शक हुआ. आरपीएफ ने दोनों युवकों को बच्चे समेत जीआरपी को सौंप दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 10:38 PM IST
लखनऊ : पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रविवार को रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने शक होने पर दो युवकों को धर दबोचा. इन युवकों के पास से एक मासूम को आरपीएफ ने बरामद किया. दो से तीन साल का मासूम इन आरोपियों के पास रोता हुआ मिला. दोनों के साथ कोई महिला नहीं थी. बच्चे के लगातार रोने और युवकों के संतोषजनक जवाब नहीं देने पर आरपीएफ को शक हुआ. पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे बच्चे को कानपुर के घंटाघर से अकेला पाकर अपने साथ ले आए थे. आरपीएफ ने दोनों युवकों को बच्चे समेत जीआरपी के हवाले किया.
रेलवे सुरक्षा बल के मुताबिक, एक नवंबर को उपनिरीक्षक वीरेंद्र कुमार लखनऊ जंक्शन पर ड्यूटी कर रहे थे. इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर छह के पश्चिमी छोर पर दो युवक बैठे दिखाई दिए. उनके पास दो से तीन साल की उम्र का एक छोटा बच्चा था वो जोर-जोर से रो रहा था. मौके पर पहुंचकर युवकों से बच्चे और उसके रोने का कारण पूछा. दोनों कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए.
सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि बच्चे को कानपुर घंटाघर से अकेला पाकर उठाकर लाए हैं. पकड़े गए युवकों की पहचान बहराइच के कैसरगंज थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव निवासी अखिलेश कुमार वर्मा (25) और कृपा राम वर्मा (26) के रूप में हुई. आरपीएफ ने दोनों को बच्चे के साथ जीआरपी चौकी लखनऊ जंक्शन पहुंचाया और आगे की कार्रवाई के लिए सुपुर्द कर दिया.
जीआरपी ने पूछताछ और शुरुआती जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ जीआरपी चारबाग में मुकदमा अपराध संख्या 421/2026, बीएनएस की धारा 137(2) के तहत केस दर्ज किया है. जीआरपी की तरफ से जानकारी दी गई है कि मामले की विवेचना उपनिरीक्षक अभिषेक सिंह को सौंपी गई है. बच्चे को कानपुर के घंटाघर से किस परिस्थिति में और कहां से उठाया गया था, इसकी इंक्वायरी शुरू की गई है.
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