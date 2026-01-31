छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट परिसर में म्यूजिकल हारमोनी, RPF बैंड ने बिखेरे देशभक्ति के सुरमई रंग
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर में रेलवे सुरक्षा बल के बैंड ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 31, 2026 at 10:47 PM IST
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में शनिवार को एन इवनिंग ऑफ म्यूजिकल हारमोनी (An Evening of Musical Harmony) का आयोजन किया गया. इस संगीतमय कार्यक्रम में रेलवे सुरक्षाबल बिलासपुर की पाइप एवं ब्रास बैंड ने मनमोहक प्रस्तुति दी.
वंदे मातरम के गीत की प्रस्तुति
आरपीएफ के बैंड ने वंदे मातरम के गीतों की प्रस्तुति दी. राष्ट्रगीत वंदे मातरम की प्रस्तुति से उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो गये. कार्यक्रम के माध्यम से संगीत, अनुशासन एवं सांस्कृतिक सौहार्द का सुंदर समन्वय देखने को मिला. बैंड द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति धुनों, पारंपरिक एवं समकालीन संगीत की प्रस्तुति ने उपस्थित जनसमूह को भावविभोर कर दिया.
आरपीएफ बैंड को किया गया सम्मानित
बैंड सदस्यों की अनुशासित परेड तालमेल एवं संगीतात्मक उत्कृष्टता ने उपस्थित दर्शकों को विशेष रूप से आकर्षित किया.इस गरिमामय अवसर पर न्यायाधीश रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा बैंड की प्रस्तुति की सराहना करते हुए कलाकारों को सम्मानित किया गया . प्रतिभागी सदस्यों को स्मृति चिह्न एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया.
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर परिसर स्थित बुलंद दरवाज़ा और उससे संलग्न टैरेस गार्डन के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया. इसका उद्देश्य उच्च न्यायालय परिसर की गरिमा, ऐतिहासिक महत्व एवं पर्यावरणीय सौंदर्य को संरक्षित एवं संवर्धित करना है. इस सौंदर्यीकरण में संरचनात्मक सुधार, हरित विकास, एवं परिसर को अधिक सुव्यवस्थित एवं आकर्षक बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया. जिससे हाईकोर्ट में आने वाले अधिवक्ताओं, पक्षकारों एवं आम नागरिकों को एक अच्छा वातावरण मिल सके. इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण, महाधिवक्ता, डिप्टी सालिसिटर जनरल, वरिष्ठ अधिवक्तागण और अतिरिक्त महाधिवक्ता मौजूद रहे.