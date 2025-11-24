ETV Bharat / state

बिहार में ट्रेन से 33 मोर सहित 40 पक्षियों के साथ बंगाल का तस्कर गिरफ्तार, शौचालय में छिपाया था तीन बड़ा प्लास्टिक बैग

रोहतास: बिहार के रोहतास जिले में डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने सोमवार को बड़ी सफलता हासिल की है. डीडीयू-गया रेलखंड पर चलने वाली ट्रेन में तस्करी कर लाए जा रहे 40 वन्य पक्षियों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया. इसमें राष्ट्रीय पक्षी मोर भी शामिल हैं.

गुप्त सूचना पर चली कार्रवाई: आरपीएफ इंस्पेक्टर रामविलास राम के नेतृत्व में मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई. सूचना थी कि कलिंग उत्कल एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर-12312 डाउन) से वन्य पक्षियों की तस्करी की जा रही है. ट्रेन के डेहरी ऑन सोन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-4 पर पहुंचते ही टीम ने सर्च अभियान शुरू किया.

रोहतास में वन्य जीव तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)

शौचालय में छिपाए थे तीन बड़े प्लास्टिक बैग: टीम को ट्रेन के एस-7 कोच के शौचालय में एक युवक संदिग्ध हालत में तीन बड़े प्लास्टिक बैग लिए दिखा. संदेह होने पर उसे हिरासत में लिया गया. पूछताछ में उसने अपना नाम 22 वर्षीय विक्रम मुखर्जी बताया है, जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद गोपालपुर निवासी है.

33 मोर, 5 तीतर और हरियल कबूतर बरामद: आरपीएफ इंस्पेक्टर रामविलास राम ने बताया कि बैग खोलकर देखा गया तो उनमें जीवित हालत में 33 राष्ट्रीय पक्षी मोर, 5 तीतर और 2 हरियल कबूतर भरे हुए थे. सभी पक्षी संकट में थे और प्लास्टिक बैग में ठुसे होने से दम घुटने की स्थिति में थे. यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है.

"हेडक्वार्टर से मिले इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई है. सभी बरामद जीवित पक्षियों को विधिवत जब्ती सूची बनाते हुए हुए वन्य जीव तस्कर विक्रम मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया है. आवश्यक कार्रवाई के बाद जब्त जीवित पक्षियों एवं वन्य जीव तस्कर को अग्रिम कार्रवाई के लिए वन विभाग डेहरी आंन सोन को सुपुर्द कर दिया गया है."-रामविलास राम, इंस्पेक्टर, आरपीएफ, डेहरी ऑन सोन