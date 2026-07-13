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यूपी से बिहार जा रहे अंतरराज्यीय शराब तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, आरपीएफ ने दो तस्कर को किया गिरफ्तार

सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी पूछताछ में यह बात सामने आई है कि यह एक बड़े अंतरराज्यीय सिंडिकेट का हिस्सा हैं.

आरपीएफ ने दो तस्कर को किया गिरफ्तार
आरपीएफ ने दो तस्कर को किया गिरफ्तार (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 12:47 PM IST

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बस्ती: भारतीय रेल और स्टेशनों के जरिए हो रही मादक पदार्थों व अवैध सामानों की तस्करी के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन सतर्क को एक और बड़ी सफलता मिली है. आरपीएफ और राजकीय रेलवे पुलिस की संयुक्त टीम ने उत्तर प्रदेश के बस्ती रेलवे स्टेशन पर एक अंतरराज्यीय शराब तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है. सुरक्षा बलों ने प्लेटफार्म नंबर 3 से दो शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है.

तस्करों ने सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए शराब की पेटियों को गुलाबी रंग की पॉलिथीन और उसके ऊपर नए लेडीज सूट से ढक रखा था, जिससे सामान्य चेकिंग में यह किसी परिवार का घरेलू सामान लगे. वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त लखनऊ के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर की पुख्ता सूचना पर यह कार्रवाई की गई है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवदास (46) और राजू (33) के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के बस्ती के सोनहा थाना क्षेत्र के निवासी हैं.

सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी पूछताछ में यह बात सामने आई है कि यह एक बड़े अंतरराज्यीय सिंडिकेट का हिस्सा हैं, जो उत्तर प्रदेश से कम दामों में फॉर सेल इन यूपी मार्का शराब खरीदते हैं. चूंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है. इसलिए तस्कर इस खेप को पूर्वोत्तर रेलवे के रास्ते ट्रेन से बरौनी (बिहार) ले जा रहे थे. वहां इस शराब को तीन से चार गुना ऊंचे दामों पर होम डिलीवरी नेटवर्क के जरिए खपाया जाना था.

आरपीएफ पोस्ट बस्ती के प्रभारी निरीक्षक राशिद बेग मिर्जा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में टीम ने 3 बड़े गत्तों से ऑफिसर्स च्वाइस व्हिस्की के कुल 264 फ्रूटी पैक (कुल मात्रा 47.520 लीटर) बरामद किए हैं, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 34,320 रुपये है. इसके अलावा अभियुक्तों के पास से नगदी और तस्करी में प्रयुक्त मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, जिनकी कॉल डिटेल्स (CDR) खंगालकर बिहार और यूपी के अन्य कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

आरपीएफ ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को बरामद माल सहित जीआरपी बस्ती को सौंप दिया है. जीआरपी ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है. इस सफलता पर रेलवे के उच्चाधिकारियों ने संयुक्त टीम की मुस्तैदी की सराहना की है.

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