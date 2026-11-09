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रांची के टाटीसिलवे स्टेशन पर 15 किलो गांजा के साथ चार तस्कर गिरफ्तार, गढ़वा में लगभग 1 करोड़ का गांजा जब्त

आरपीएफ की गिरफ्त में तस्कर ( Etv Bharat )

रांची/गढ़वा: टाटीसिलवे रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. आरपीएफ ने 15 किलोग्राम गांजा के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है. बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 7.50 लाख रुपये बताई गई है. यह कार्रवाई ऑपरेशन ‘NARCOS’ के तहत रांची मंडल की RPF फ्लाइंग टीम और RPF पोस्ट रांची की संयुक्त टीम ने की है. वहीं गढ़वा पुलिस ने ट्रक से एक करोड़ रुपये का गांजा जब्त किया है.

जानकारी के अनुसार, 7-8 नवंबर की दरम्यानी रात रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त टीम विशेष जांच अभियान चला रही थी. इसी दौरान हटिया-इस्लामपुर एक्सप्रेस ट्रेन टाटीसिलवे स्टेशन पहुंची. ट्रेन के पिछले जनरल कोच में जांच के दौरान चार व्यक्तियों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. इसके बाद टीम ने उन्हें रोककर तलाशी ली. इस दौरान तीन व्यक्तियों के पास मौजूद तीन बैग से कुल 15 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. प्रारंभिक जांच में DD किट के माध्यम से गांजे की पुष्टि हुई. तस्करों के पास से चार मोबाइल फोन भी जब्त किए गए.