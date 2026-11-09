रांची के टाटीसिलवे स्टेशन पर 15 किलो गांजा के साथ चार तस्कर गिरफ्तार, गढ़वा में लगभग 1 करोड़ का गांजा जब्त
गढ़वा में पुलिस ने ट्रक से एक करोड़ का गांजा जब्त किया. रांची में आरपीएफ स्टेशन से गांजा के साथ चार तस्कर को गिरफ्तार किया.
Published : November 9, 2026 at 5:53 AM IST
रांची/गढ़वा: टाटीसिलवे रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. आरपीएफ ने 15 किलोग्राम गांजा के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है. बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 7.50 लाख रुपये बताई गई है. यह कार्रवाई ऑपरेशन ‘NARCOS’ के तहत रांची मंडल की RPF फ्लाइंग टीम और RPF पोस्ट रांची की संयुक्त टीम ने की है. वहीं गढ़वा पुलिस ने ट्रक से एक करोड़ रुपये का गांजा जब्त किया है.
जानकारी के अनुसार, 7-8 नवंबर की दरम्यानी रात रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त टीम विशेष जांच अभियान चला रही थी. इसी दौरान हटिया-इस्लामपुर एक्सप्रेस ट्रेन टाटीसिलवे स्टेशन पहुंची. ट्रेन के पिछले जनरल कोच में जांच के दौरान चार व्यक्तियों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. इसके बाद टीम ने उन्हें रोककर तलाशी ली. इस दौरान तीन व्यक्तियों के पास मौजूद तीन बैग से कुल 15 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. प्रारंभिक जांच में DD किट के माध्यम से गांजे की पुष्टि हुई. तस्करों के पास से चार मोबाइल फोन भी जब्त किए गए.
गांजा बिहार भेजने की थी योजना
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जितेंद्र, सनी और वर्मा के रूप में हुई है. तीनों उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले हैं. वहीं चौथे आरोपी की पहचान विशाल यादव के रूप में हुई है, जो बिहार के पश्चिम चंपारण का निवासी है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गांजा ओडिशा के बलांगीर से विशाल यादव ने मंगवाया था. इसके बाद जितेंद्र, सनी और वर्मा के माध्यम से इसे पटना के रास्ते बिहार के चंपारण क्षेत्र तक पहुंचाने की योजना थी. इस काम के बदले आरोपियों को आर्थिक लाभ मिलने वाला था.
पुलिस द्वारा तस्करी के पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है. पूरी कार्रवाई सहायक सुरक्षा आयुक्त, RPF रांची प्रताप सिंह नेगी के निर्देशन और पर्यवेक्षण में हुई. RPF फ्लाइंग टीम के उपनिरीक्षक रवि शेखर ने कार्रवाई का नेतृत्व किया. इस मामले में GRPS रांची में कांड संख्या 48/26, दिनांक 8 नवंबर 2026 के तहत NDPS एक्ट की धारा 20(b)(ii)(B)/29 में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है. ऑपरेशन ‘NARCOS’ के तहत ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए लगातार विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है.
ट्रक से एक करोड़ का गांजा जब्त
गढ़वा जिले में सदर थाने पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कंटेनर ट्रक से लगभग एक करोड़ रुपये की कीमत की 426 किलो गांजा बरामद किया. मामले को लेकर एसडीपीओ दिलू लोहरा ने कहा की गढ़वा एसपी को गुप्त सूचना मिली थी की एक ट्रक पर कुछ लोग गांजा लेकर जा रहे हैं. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने देर रात कल्याणपुर हाईवे पर जब वाहन चेकिंग अभियान चलाया तो एक खड़ी ट्रक पाया. अंदर चेक किया तो बॉक्स बना हुआ पाया. जिसके अंदर से पुलिस ने 426 किलो गांजा जब्त किया. पुलिस ने बताया की ट्रक कहां से आया था, कहां जा रहा था, इसकी तहकीकात की जा रही है.
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