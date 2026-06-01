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ऑपरेशन NARCOS: आरपीएफ ने पकड़ा 30.50 लाख रुपये का गांजा, तीन गिरफ्तार

रांची में आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए अवैध गांजा के साथ तीन तस्कर को गिरफ्तार किया है.

RPF Arrested Smugglers with Illegal Ganja in Ranchi
अवैध गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 1, 2026 at 9:02 PM IST

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रांचीः रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ‘ऑपरेशन NARCOS’ के तहत बड़ी सफलता हासिल की है.

रांची रेलवे स्टेशन पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरपीएफ की टीम ने 61 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 30.50 लाख रुपये आंकी गई है. इस मामले में बिहार के तीन युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी के हवाले कर दिया गया है.

आरपीएफ फ्लाइंग टीम रांची, आरपीएफ पोस्ट रांची और आरपीएफ अपराध शाखा द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा. इसी दौरान ट्रेन संख्या 18309 संबलपुर–जम्मू तवी एक्सप्रेस के कोच संख्या बी-3 में तीन संदिग्ध युवक भारी मात्रा में सामान के साथ यात्रा करते हुए दिखाई दिया. उनके पास चार ट्रॉली बैग और तीन पिट्ठू बैग थे, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर आरपीएफ जवानों ने उनसे पूछताछ की.

इस पूछताछ के दौरान युवकों ने स्वीकार किया कि उनके बैगों में गांजा रखा हुआ है. इसके बाद ट्रेन के रांची स्टेशन से रवाना होने पर तीनों संदिग्धों को उनके सामान सहित नामकुम रेलवे स्टेशन पर उतारा गया. जहां विधिसम्मत तरीके से उनके बैगों की तलाशी ली गई.

जांच में बैगों से कुल 61 पैकेट गांजा बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 61 किलोग्राम पाया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आयुष सिंह (22 वर्ष), प्रिंस कुमार (21 वर्ष) और अंकित पाठक (19 वर्ष) के रूप में हुई है. तीनों बिहार के बक्सर जिले के निवासी बताए गए हैं. तलाशी के दौरान उनके पास से तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए गए.

रेलवे के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना आरपीएफ की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. ऑपरेशन NARCOS के तहत लगातार निगरानी और सघन जांच अभियान चलाए जा रहे हैं. रांची मंडल में हमारी टीम पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप यह बड़ी सफलता मिली है. भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. -प्रताप सिंह नेगी, सहायक सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ रांची.

आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त प्रताप सिंह नेगी के निर्देशन में बरामद पदार्थ की डीडी किट से जांच की गई, जिसमें यह गांजा पाया गया. अधिकारियों के अनुसार बरामद गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख 50 हजार रुपये है. माना जा रहा है कि तस्कर इस खेप को लंबी दूरी तक ले जाने की फिराक में थे, लेकिन आरपीएफ की सतर्कता के कारण उनकी योजना विफल हो गई.

इस कार्रवाई के बाद बरामद गांजा, मोबाइल फोन और अन्य सामान को जब्त कर लिया गया. इसके साथ ही तीनों आरोपियों के खिलाफ लिखित प्राथमिकी तैयार कर उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी रांची को सौंप दिया गया है. अब जीआरपी मामले की विस्तृत जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गांजे की खेप कहां से लाई जा रही थी और इसका अंतिम गंतव्य क्या था.

इस सफल अभियान में इंस्पेक्टर शिशुपाल कुमार, इंस्पेक्टर लालबहादुर, एएसआई योगेंद्र कुमार, एएसआई अनिल कुमार, एएसआई अभिषेक कुमार, स्टाफ ए.जे. अंसारी, आर.के. सिंह, हेमंत और छोटे कुमार सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही. आरपीएफ अधिकारियों ने कहा कि रेलवे के माध्यम से होने वाली नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा.

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