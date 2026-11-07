मधुपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 12 लाख रुपये का गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार
देवघर के मधुपुर रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : November 7, 2026 at 4:45 PM IST
देवघर: जिले के मधुपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की छापेमारी के दौरान एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया है. तलाशी के दौरान उसके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ. आरपीएफ ने गांजा जब्त कर युवक को हिरासत में लेते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. मधुपुर रेलवे स्टेशन के आरपीएफ इंस्पेक्टर एचके सिंह ने बताया कि बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 13 लाख रुपये आंकी गई है. गिरफ्तार युवक की पहचान चंदन पुरुस्टी के रूप में हुई है, जो ओडिशा के नयागढ़ गांव का रहने वाला है.
जानकारी के अनुसार, युवक के पास मौजूद एक ट्रॉली और कैरी बैग की तलाशी लेने पर गांजा के 11 बंडल बरामद किए गए. इसके बाद आरपीएफ ने सभी बंडलों को जब्त कर युवक को गिरफ्तार कर लिया. इस छापेमारी अभियान में आरपीएफ की ओर से राजेश कुमार, इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर एम सिंह, हवलदार पीके सिंह, आरके सिंह तथा आरक्षी अमन कुमार और डीसी यादव शामिल थे.
नशा के खिलाफ लगातार जारी है अभियान
रेलवे प्रशासन की ओर से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए समय-समय पर विशेष जांच और छापेमारी अभियान चलाए जाते हैं. मधुपुर स्टेशन पर हुई इस कार्रवाई को इसी अभियान का एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है. फिलहाल गिरफ्तार युवक से पूछताछ की जा रही है. आरपीएफ यह पता लगाने में जुटी है कि गांजे की खेप कहां से लाई गई थी और इस तस्करी के नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं.
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