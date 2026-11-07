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मधुपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 12 लाख रुपये का गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार

गांजा के साथ पुलिस की गिरफ्त में तस्कर ( Etv Bharat )

देवघर: जिले के मधुपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की छापेमारी के दौरान एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया है. तलाशी के दौरान उसके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ. आरपीएफ ने गांजा जब्त कर युवक को हिरासत में लेते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. मधुपुर रेलवे स्टेशन के आरपीएफ इंस्पेक्टर एचके सिंह ने बताया कि बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 13 लाख रुपये आंकी गई है. गिरफ्तार युवक की पहचान चंदन पुरुस्टी के रूप में हुई है, जो ओडिशा के नयागढ़ गांव का रहने वाला है.

जानकारी के अनुसार, युवक के पास मौजूद एक ट्रॉली और कैरी बैग की तलाशी लेने पर गांजा के 11 बंडल बरामद किए गए. इसके बाद आरपीएफ ने सभी बंडलों को जब्त कर युवक को गिरफ्तार कर लिया. इस छापेमारी अभियान में आरपीएफ की ओर से राजेश कुमार, इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर एम सिंह, हवलदार पीके सिंह, आरके सिंह तथा आरक्षी अमन कुमार और डीसी यादव शामिल थे.