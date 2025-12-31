ETV Bharat / state

मुरी स्टेशन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 13 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार

रांची में RPF को गांजा तस्करी के खिलाफ सफलता मिली है. एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है.

DRUG TRAFFICKER ARRESTED IN RANCHI
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 31, 2025 at 6:15 PM IST

2 Min Read
रांचीः रेलवे सुरक्षा बल मुरी ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की. आरपीएफ ने संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान 13 किलोग्राम गांजा बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है.

बरामद गांजा की अनुमानित बाजार कीमत करीब 6 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई है. कमांडेंट पवन कुमार के निर्देशानुसार आरपीएफ द्वारा लगातार सतर्कता बरती जा रही है. इसी क्रम में मुरी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पोस्ट मुरी और आरपीएफ फ्लाइंग टीम रांची द्वारा संयुक्त जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान ट्रेन संख्या 13352 एक्सप्रेस (अल्लेप्पी–धनबाद) के प्लेटफार्म संख्या-01 पर आगमन के समय सामान्य कोच की जांच की जा रही थी.

आरोपी ने अपने पास गांजा होने की बात स्वीकार की

इस जांच के दौरान एक युवक संदिग्ध अवस्था में बैठा पाया गया. पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मोहम्मद अरमान अंसारी (उम्र लगभग 32 वर्ष), निवासी धनबाद जिला (झारखंड) बताया. पूछताछ में तस्कर ने अपने पास गांजा होने की बात स्वीकार की. सूचना मिलने पर सहायक सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ रांची मौके पर पहुंचे.

बरामद पदार्थ गांजा था

सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए तलाशी ली गई, जिसमें गांजा जैसे पदार्थ के कुल पांच पैकेट, एक मोबाइल फोन और एक सामान्य श्रेणी का रेलवे टिकट बरामद हुआ. डीडी किट से जांच के बाद बरामद पदार्थ गांजा पाया गया.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह गांजा ओडिशा के रायगढ़ से लाया था और इसे अवैध रूप से झारखंड में बेचने की योजना थी. इसके बाद 13 किलोग्राम गांजा सहित सभी बरामद वस्तुओं को विधिसम्मत तरीके से जब्त कर सील किया गया. सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं के बाद आरोपी और जब्त सामग्री को जीआरपी मुरी को सौंप दिया गया. जीआरपी मुरी द्वारा आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 20(b)(ii)(B)/29 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

कार्रवाई में शामिल रहे ये अधिकारी

इस सफल अभियान में आरपीएफ पोस्ट मुरी से उपनिरीक्षक पवन कुमार और आरपीएफ फ्लाइंग टीम रांची से सहायक उपनिरीक्षक अनिल कुमार, स्टाफ प्रदीप और वी. एल. मीणा शामिल रहे.

