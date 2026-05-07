रांची में RPF की बड़ी कार्रवाई, अंतरराज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश, चार नाबालिग समेत आठ आरोपी गिरफ्तार
रांची में आरपीएफ ने अंतरराज्यीय मोबाइल चोरी गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है.
Published : May 7, 2026 at 5:53 AM IST
रांची: रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के मोबाइल चुराने वाले एक गिरोह का खुलासा हुआ है. आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 8 सदस्यों को न सिर्फ गिरफ्तार किया है बल्कि उनके पास से 6 से ज्यादा मोबाइल भी बरामद किए हैं. गिरोह नबालिग लड़कों को गैंग में रखकर उनसे चोरी करवाता था.
सीसीटीवी की मदद से पकड़े गए
रांची रेल मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार ने बताया हाल के दिनों में रांची रेलवे स्टेशन पर मोबाइल चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई थी लगातार मोबाइल चोरी की घटनाएं रिपोर्ट की जा रही थी. रांची रेलवे स्टेशन पर मोबाइल चोरी की घटना के संबंध में जीआरपी रांची में दर्ज शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरपीएफ पोस्ट ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक अंतरराज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. इसमें कुल आठ सदस्य पकड़े गए है, जिनमें चार नबालिग हैं.
सबसे पहले पकड़ा गया नबालिग
आरपीएफ के अनुसार, जांच के दौरान एक नाबालिग को प्लेटफॉर्म संख्या 3 से पकड़ा गया, जिसने पूछताछ में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर स्टेशन परिसर में कई मोबाइल चोरी करने की बात स्वीकार की. इसके आधार पर उप निरीक्षक सूरज पांडे के नेतृत्व में टीम ने रांची के पुंदाग और कटहल मोड़ क्षेत्रों में छापेमारी कर कुल 8 आरोपियों (जिसमें 4 नाबालिग शामिल है) को गिरफ्तार किया गया है.
3 लाख से ज्यादा आंकी गई बरामद मोबाइल की कीमत
कार्रवाई के दौरान कुल 9 मोबाइल फोन (अनुमानित मूल्य 3,40,000) बरामद किए गए है. सभी आरोपियों ने रेलवे स्टेशन, ट्रेनों और आसपास के क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार की है. चोरी किए गए मोबाइल फोन को ऊंचे दामों पर बेचने की बात भी सामने आई है. सभी गिरफ्तार आरोपियों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जीआरपी रांची को अग्रिम कार्रवाई हेतु सौंप दिया गया है.
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