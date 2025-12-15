ETV Bharat / state

रुड़की रेलवे स्टेशन से अफगानी नागरिक गिरफ्तार, 4 साल पहले खत्म हो चुका था वीजा

रुड़की: हरिद्वार जिले के रूड़की में बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के भारत में रह रहे अफ़ग़ानी नागरिक को पुलिस ने हिरासत में लिया है. अफगानी नागरिक को बांद्रा ट्रेन एक्सप्रेस में चैन पुलिंग के बाद चेकिंग के दौरान रुड़की स्टेशन पर आरपीएफ (RPF) द्वारा पकड़ा गया है. बताया गया है कि चार साल पहले अफ़ग़ानी नागरिक का वीज़ा समाप्त हो चुका था, फिलहाल पुलिस द्वारा सुरक्षा के दृष्टि से सभी मानकों का पालन कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार 13 दिसंबर के दिन बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन में चेन पुलिंग हुई थी. इसके बाद रेलवे स्टेशन रुड़की पर रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. चेकिंग के दौरान आरपीएफ टीम को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया. शक के आधार पर पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा और हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की.

कंधार का रहने वाला है आरोपी: पुलिस पूछताछ में संदिग्ध की अपनी पहचान एक अफगानिस्तान नागरिक के रूप में हुई, जिसका नाम नजीबुल्लाह पुत्र हाजी बिस्मिल्लाह निवासी नहिया-3 थाना नहिया-3 जनपद कंधार, अफगानिस्तान (विदेशी नागरिक) के रूप में बताई.

बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के भारत में रह रहा था: इसी के साथ जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि पकड़ा गया व्यक्ति बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के भारत में रह रहा था. बताया गया है कि आरोपी का वीजा लगभग चार वर्ष पूर्व समाप्त हो चुका था, इसके बाद भी वह अवैध रूप से भारत में निवास कर रहा था.