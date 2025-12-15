ETV Bharat / state

रुड़की रेलवे स्टेशन से अफगानी नागरिक गिरफ्तार, 4 साल पहले खत्म हो चुका था वीजा

रेलवे सुरक्षा बल ने उत्तराखंड के रुड़की रेलवे स्टेशन से अफगानी नागरिक गिरफ्तार किया है, जो भारत में अवैध रूप से रह रहा था.

roorkee
पुलिस की गिरफ्त में अफगानी नागरिक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 15, 2025 at 5:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुड़की: हरिद्वार जिले के रूड़की में बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के भारत में रह रहे अफ़ग़ानी नागरिक को पुलिस ने हिरासत में लिया है. अफगानी नागरिक को बांद्रा ट्रेन एक्सप्रेस में चैन पुलिंग के बाद चेकिंग के दौरान रुड़की स्टेशन पर आरपीएफ (RPF) द्वारा पकड़ा गया है. बताया गया है कि चार साल पहले अफ़ग़ानी नागरिक का वीज़ा समाप्त हो चुका था, फिलहाल पुलिस द्वारा सुरक्षा के दृष्टि से सभी मानकों का पालन कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार 13 दिसंबर के दिन बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन में चेन पुलिंग हुई थी. इसके बाद रेलवे स्टेशन रुड़की पर रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. चेकिंग के दौरान आरपीएफ टीम को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया. शक के आधार पर पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा और हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की.

कंधार का रहने वाला है आरोपी: पुलिस पूछताछ में संदिग्ध की अपनी पहचान एक अफगानिस्तान नागरिक के रूप में हुई, जिसका नाम नजीबुल्लाह पुत्र हाजी बिस्मिल्लाह निवासी नहिया-3 थाना नहिया-3 जनपद कंधार, अफगानिस्तान (विदेशी नागरिक) के रूप में बताई.

बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के भारत में रह रहा था: इसी के साथ जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि पकड़ा गया व्यक्ति बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के भारत में रह रहा था. बताया गया है कि आरोपी का वीजा लगभग चार वर्ष पूर्व समाप्त हो चुका था, इसके बाद भी वह अवैध रूप से भारत में निवास कर रहा था.

अफगानिस्तान नागरिक का 2021 में खत्म हो गया था वीजा: पूछताछ के दौरान विदेशी नागरिक ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के देवबंद में साल 2018 से पढ़ाई कर रहा है और साल 2021 में उसका वीजा समाप्त हो चुका है. आरपीएफ ने नजीबुल्लाह को रुड़की गंगनहर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया है. इसी के साथ रुड़की रेलवे पुलिस बल चौकी के उपनिरीक्षक कमलेश प्रसाद ने गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. एलआईयू (लोकल इंटेलिजेंस यूनिट) की टीम ने भी उससे पूछताछ की है. इस पूरे मामले की सूचना उच्चाधिकारियों को दी गई. गंगनहर कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक दीप कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उनका कहना है कि आरोपी कई बार कलियर भी गया है.

पढ़ें---

TAGGED:

AFGHAN CITIZEN ARRESTED
AFGHANI ROORKEE
अफगानी नागरिक गिरफ्तार
रुड़की विदेश गिरफ्तार
ROORKEE RAILWAY STATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.