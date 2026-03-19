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आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, रेलवे संपत्ति चोरी का खुलासा, 4 गिरफ्तार, एक नाबालिग हिरासत में

रांची: रांची रेल मंडल में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे संपत्ति चोरी के मामले का खुलासा किया है. इस कार्रवाई में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गिरोह में शामिल एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है. आरपीएफ की इस कार्रवाई को रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

जानकारी के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर की गई. 16 मार्च को पीआरएस कार्यालय, रांची से आरपीएफ को सूचना मिली थी कि रेलवे कोर्ट के पास स्थित एक भवन की खिड़की तोड़ दी गई है. इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आरपीएफ पोस्ट रांची में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई.

मामले की जांच के क्रम में 17 मार्च को निरीक्षक रांची के नेतृत्व में आरपीएफ पोस्ट और अपराध शाखा की संयुक्त टीम का गठन किया गया. टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उत्तर रेलवे कॉलोनी के एक परित्यक्त क्वार्टर को चिन्हित किया. वहां घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया गया.

तलाशी के दौरान टीम ने पांच लोगों को रेलवे के विद्युत केबल काटते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया. मौके से करीब 42 मीटर लंबा केबल बरामद किया गया. इसके अलावा दो हेक्सा ब्लेड और एक पेपर कटर भी जब्त किए गए, जिनका इस्तेमाल केबल काटने में किया जा रहा था. इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया कि आरोपी संगठित तरीके से रेलवे संपत्ति की चोरी में लिप्त थे.

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने कई अहम खुलासे किए. उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने पहले पंप हाउस का ताला तोड़कर केबल चोरी की थी और पीआरएस भवन में भी चोरी का प्रयास किया था. इस कबूलनामे के बाद आरपीएफ को पूरे गिरोह की गतिविधियों की जानकारी मिल सकी.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान साहिल कच्छप, कृष्णा मुंडा, अनुज टोप्पो और लव मुंडा के रूप में हुई है. वहीं इस गिरोह में शामिल एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है. सभी आरोपियों के खिलाफ रेलवे संपत्ति (अनधिकार हस्तक्षेप) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.