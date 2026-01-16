ETV Bharat / state

आरपीएफ का बड़ा एक्शन: रांची डिवीजन में 91.76 लाख रुपए का गांजा जब्त, 39 तस्कर सलाखों के पीछे

रांची रेलवे डिवीजन से पिछले एक साल में आरपीएफ ने 91.76 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है.

RPF ACTION IN JHARKHAND
पुलिस की गिरफ्त में गांजा समेत आरोपी (ईटीवी भारत)
रांची: हटिया रेलवे स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. कमांडेंट आरपीएफ रांची मंडल पवन कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन 'नार्कोस' के तहत आरपीएफ पोस्ट हटिया और फ्लाइंग टीम रांची ने मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया. इस दौरान दो युवक प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध अवस्था में पिट्ठू बैग के साथ बैठे पाए गए. पूछताछ में दोनों ने अपना नाम ओडिशा के 18 वर्षीय मंटू मलिक उर्फ मनोरंजन मलिक और 17 वर्षीय आलोक डिगल बताया. पूछताछ के दौरान दोनों ने बैग में गांजा होने की बात स्वीकार की.

सूचना मिलने पर सहायक सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ रांची अशोक कुमार सिंह मौके पर पहुंचे. उनके निर्देश पर विधिसम्मत तलाशी ली गई. जिसमें दोनों के बैग से 8-8 किलो गांजा बरामद हुआ. जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपये आंकी गई है. जांच किट से पुष्टि के बाद गांजा, दो मोबाइल और एक रेलवे ई-टिकट जब्त किया गया. दोनों आरोपी को बरामद सामग्री के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी हटिया को सौंप दिया गया. जहां एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. इस कार्रवाई में आरपीएफ पोस्ट हटिया और फ्लाइंग टीम के अधिकारियों व जवानों की अहम भूमिका रही.

RPF ACTION IN JHARKHAND
गांजा समेत पुलिस की गिरफ्त में तस्कर (ईटीवी भारत)

2025 में 530 किलो गांजा समेत अन्य नशीले पदार्थ जब्त

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) सिर्फ ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि रेलवे को अपराध और नशे के अवैध नेटवर्क से मुक्त रखने की भी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है. रांची रेल मंडल में बीते एक साल के दौरान आरपीएफ ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है. जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच आरपीएफ ने ट्रेन और रेलवे परिसरों के माध्यम से हो रही तस्करी पर शिकंजा कसा है. इस दौराना आरपीएफ ने 530 किलो से अधिक गांजा, कफ सिरप समेत अन्य नशीले पदार्थ जब्त किए हैं. साथ ही दर्जनों तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है.

नशीले पदार्थों से जुड़े 2025 में 27 मामले दर्ज

आरपीएफ की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में रांची डिविजन में नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े कुल 27 मामले दर्ज किए गए. इन मामलों में 39 तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. जब्त किए गए गांजा की कुल मात्रा 530.08 किलोग्राम बताई गई है. जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 91 लाख 76 हजार 690 रुपए आंकी गई है. इसके अलावा 190 बोतल कफ सिरप और अन्य प्रतिबंधित नशीली सामग्री भी आरपीएफ के हाथ लगी है.

RPF ACTION IN JHARKHAND
रेलवे स्टेशन पर यात्री से पूछताछ करते आरपीएफ (ईटीवी भारत)

जांच में सामने आया है कि तस्कर ट्रेन को नशीले पदार्थों की ढुलाई का सबसे आसान और सुरक्षित माध्यम मान रहे थे. लंबी दूरी कम समय में तय होने और निगरानी से बचने की उम्मीद में ये गिरोह ट्रेन के जरिए गांजा और अन्य नशीले पदार्थ बिहार सहित अन्य राज्यों में खपाने की योजना बना रहे थे. लेकिन आरपीएफ की लगातार गश्त, खुफिया सूचनाओं और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर के कारण तस्करों की यह योजना नाकाम हो गई.

अधिकतर गांजा की खेप बिहार पहुंचाने की फिराक में थे तस्कर


आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार, गांजा की अधिकांश खेप ओडिशा और आसपास के इलाकों से लाई जा रही थी. जिसे रांची डिवीजन से होते हुए बिहार के विभिन्न जिलों में सप्लाई किया जाना था. समय रहते की गई कार्रवाई से न केवल नशीले पदार्थों की बड़ी खेप जब्त हुई, बल्कि कई संगठित गिरोहों के नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है.

RPF ACTION IN JHARKHAND
छापेमारी को लेकर आरपीएफ के द्वारा मीटिंग करते हुए (ईटीवी भारत)

अवैध शराब मामले में आरपीएफ द्वारा 84 लोगों की गिरफ्तारी

नशीले पदार्थों के अलावा आरपीएफ ने रेलवे क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ भी व्यापक अभियान चलाया. रिपोर्ट के मुताबिक, अवैध शराब से जुड़े मामलों में कुल 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ये गिरफ्तारियां रेलवे स्टेशन, ट्रेनों और रेलवे परिसर के आसपास के इलाकों से की गई है. अधिकारियों का मानना है कि रेलवे क्षेत्र में सख्त निगरानी के कारण अवैध कारोबारियों में डर का माहौल बना है.


रेलवे सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ समाज को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है. तस्कर ट्रेन को आसान माध्यम समझते हैं, लेकिन आरपीएफ की सतर्कता, नियमित चेकिंग और खुफिया नेटवर्क के कारण ऐसे तत्वों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. आगे भी नशीले पदार्थों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा:- पवन कुमार, आरपीएफ कमांडेंट



आरपीएफ की इस सफलता के पीछे नियमित चेकिंग अभियान, विशेष ड्राइव, डॉग स्क्वॉड की मदद और स्थानीय पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय को अहम माना जा रहा है. स्टेशनों पर संदिग्ध यात्रियों और सामान की गहन जांच के साथ-साथ ट्रेनों में औचक निरीक्षण ने तस्करों की गतिविधियों पर लगाम लगाने में बड़ी भूमिका निभाई है.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि नशे के खिलाफ यह लड़ाई सिर्फ कानून-व्यवस्था का सवाल नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है. आरपीएफ की इस कार्रवाई से यह संदेश साफ है कि रेलवे को नशे की तस्करी का जरिया बनने नहीं दिया जाएगा. आने वाले समय में तकनीक और निगरानी तंत्र को और मजबूत कर तस्करों के हर रास्ते को बंद करने की तैयारी की जा रही है.

