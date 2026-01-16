ETV Bharat / state

आरपीएफ का बड़ा एक्शन: रांची डिवीजन में 91.76 लाख रुपए का गांजा जब्त, 39 तस्कर सलाखों के पीछे

रांची: हटिया रेलवे स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. कमांडेंट आरपीएफ रांची मंडल पवन कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन 'नार्कोस' के तहत आरपीएफ पोस्ट हटिया और फ्लाइंग टीम रांची ने मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया. इस दौरान दो युवक प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध अवस्था में पिट्ठू बैग के साथ बैठे पाए गए. पूछताछ में दोनों ने अपना नाम ओडिशा के 18 वर्षीय मंटू मलिक उर्फ मनोरंजन मलिक और 17 वर्षीय आलोक डिगल बताया. पूछताछ के दौरान दोनों ने बैग में गांजा होने की बात स्वीकार की.

सूचना मिलने पर सहायक सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ रांची अशोक कुमार सिंह मौके पर पहुंचे. उनके निर्देश पर विधिसम्मत तलाशी ली गई. जिसमें दोनों के बैग से 8-8 किलो गांजा बरामद हुआ. जिसकी अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपये आंकी गई है. जांच किट से पुष्टि के बाद गांजा, दो मोबाइल और एक रेलवे ई-टिकट जब्त किया गया. दोनों आरोपी को बरामद सामग्री के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी हटिया को सौंप दिया गया. जहां एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. इस कार्रवाई में आरपीएफ पोस्ट हटिया और फ्लाइंग टीम के अधिकारियों व जवानों की अहम भूमिका रही.

गांजा समेत पुलिस की गिरफ्त में तस्कर (ईटीवी भारत)

2025 में 530 किलो गांजा समेत अन्य नशीले पदार्थ जब्त

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) सिर्फ ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि रेलवे को अपराध और नशे के अवैध नेटवर्क से मुक्त रखने की भी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है. रांची रेल मंडल में बीते एक साल के दौरान आरपीएफ ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है. जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच आरपीएफ ने ट्रेन और रेलवे परिसरों के माध्यम से हो रही तस्करी पर शिकंजा कसा है. इस दौराना आरपीएफ ने 530 किलो से अधिक गांजा, कफ सिरप समेत अन्य नशीले पदार्थ जब्त किए हैं. साथ ही दर्जनों तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है.



नशीले पदार्थों से जुड़े 2025 में 27 मामले दर्ज

आरपीएफ की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में रांची डिविजन में नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े कुल 27 मामले दर्ज किए गए. इन मामलों में 39 तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. जब्त किए गए गांजा की कुल मात्रा 530.08 किलोग्राम बताई गई है. जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 91 लाख 76 हजार 690 रुपए आंकी गई है. इसके अलावा 190 बोतल कफ सिरप और अन्य प्रतिबंधित नशीली सामग्री भी आरपीएफ के हाथ लगी है.