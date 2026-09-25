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Special: रेलवे के रास्ते गांजा तस्करी पर आरपीएफ का शिकंजा, 10 महीने में 350 किलो गांजा जब्त, 27 को भेजा जेल

आरपीएफ की जांच में पता चला है कि तस्कर गांजा को बैग, पिट्ठू बैग और ट्रॉली बैग में छिपाकर ट्रेनों से ले जाते हैं. कई बार खेप को छोटे-छोटे पैकेट में रखकर तस्करी की जाती है. जिससे कि जांच के दौरान आसानी से पकड़ में न आए. ऐसे में आरपीएफ द्वारा संदिग्ध यात्रियों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ उनके सामान की भी जांच की जा रही है.

बरामदगी के मामले में रांची आरपीएफ पोस्ट सबसे आगे रही. दिसंबर 2025 से 22 सितंबर 2026 के बीच रांची पोस्ट ने 10 कार्रवाई में 183.2 किलो गांजा जब्त किया. जबकि हटिया पोस्ट ने 107.4 किलो और मुरी पोस्ट ने 37 किलो गांजा बरामद किया है. तीनों पोस्ट की कार्रवाई में कुल 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. रांची रेल मंडल में इस अवधि की सबसे बड़ी एकल बरामदगी 31 मई को हटिया से हुई. आरपीएफ ने करीब 61 किलो गांजा जब्त किया है.

आरपीएफ की कार्रवाई से सामने आया है कि तस्कर ओडिशा से ट्रेनों के जरिए गांजा लेकर रांची पहुंचते हैं. यहां से इसे ट्रेन या बस के माध्यम से बिहार के अलग-अलग इलाकों में भेजने की कोशिश की जाती है. इस नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए रांची, हटिया और मुरी आरपीएफ पोस्ट की टीमें लगातार ट्रेनों, प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर में जांच अभियान चला रही है.

रेलवे के रास्ते ओडिशा से झारखंड फिर बिहार, यूपी और दिल्ली तक गांजा पहुंचाने वाले तस्करों के खिलाफ आरपीएफ ने अभियान तेज कर दिया है. रांची रेल मंडल में दिसंबर 2025 से सितंबर 2026 तक चलाए गए ऑपरेशन नारकोस के दौरान आरपीएफ ने अपनी कार्रवाई में 350 किलोग्राम गांजा जब्त किया है. इस दौरान 27 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. बरामद गांजे की अनुमानित कीमत लाखों रुपये बताई गई है.

रांची: नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में रेलवे पुलिस भी अहम रोल निभा रही है. रेल पुलिस द्वारा नशे के तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए लगातार मेहनत की जा रही है. सीसीटीवी से निगरानी, डॉग स्कॉड और ह्यूमन नेटवर्क को मजबूत किया गया है. जिसका परिणाम भी आरपीएफ को लगातार मिल रहा है. पिछले 10 महीने के दौरान ही रांची रेल मंडल में तस्करों को बड़ी चोट देते हुए लगभग 350 क्विंटल गांजा जब्त किया जा चुका है.

आरपीएफ की कार्रवाई से गांजा तस्करी के एक संभावित रूट की तस्वीर सामने आई है. ओडिशा के इलाकों से गांजा ट्रेन के जरिए रांची पहुंचाया जा रहा है. यहां से इसे बिहार के विभिन्न इलाकों में भेजने की कोशिश की जा रही है. इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए आरपीएफ ने ओडिशा से आने वाली ट्रेनों के साथ-साथ रांची और हटिया स्टेशन पर निगरानी बढ़ा दी है. अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर गांजा के स्रोत, सप्लायर और आगे खेप पहुंचाने वाले लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है.

ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)

नेटवर्क को ध्वस्त करना मकसद: आरपीएफ

आरपीएफ कमांडेंट आशीष कुमार पांडे के अनुसार, आरपीएफ का मकसद केवल गांजा और अन्य मादक पदार्थों की बरामदगी तक सीमित नहीं है. बल्कि रेलवे के माध्यम से चल रहे नशे के कारोबार की पूरी कड़ी को तोड़ना है. उन्होंने कहा कि नशे की तस्करी के इस सिलसिले को जड़ से खत्म करने के लिए आरपीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है. जिसमें रांची, हटिया और मुरी आरपीएफ पोस्ट की अभियान में अहम भूमिका है. इन तीनों पोस्ट की टीमें अपने-अपने क्षेत्र में संदिग्ध यात्रियों, सामान और गतिविधियों पर नजर रख रही हैं.

आरपीएफ द्वारा बरामद गांजा (ईटीवी भारत)

इसके अलावा आरपीएफ की एक विशेष टीम भी मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में लगी हुई है. इस टीम ने भी अब तक कई मामलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. आरपीएफ अधिकारियों का कहना है कि रेलवे का इस्तेमाल मादक पदार्थों की तस्करी के लिए करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी. ट्रेनों और स्टेशनों पर संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी बढ़ाई जा रही है और सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है.

आरपीएफ की गिरफ्त में गांजा के साथ तस्कर (ईटीवी भारत)

अभियान और होगा तेज

आरपीएफ कमांडेंट आशीष कुमार पांडे के अनुसार आने वाले दिनों में इस अभियान को और प्रभावी और मजबूत तरीके से चलाया जाएगा. आरपीएफ की कोशिश है कि मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क पर लगातार प्रहार कर रेलवे को नशे की तस्करी के लिए इस्तेमाल होने से रोका जाए. अधिकारियों को उम्मीद है कि अभियान को और तेज करने से आने वाले समय में इसके और बेहतर परिणाम सामने आएंगे.

तीन साल में कार्टेल को खत्म करने का प्लान

नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि झारखंड को नशे के तस्कर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. चाहे वह सड़क मार्ग हो या फिर रेल मार्ग. सड़क मार्ग पर पुलिस की दबिश की वजह से अब नशे के तस्कर रेलवे का इस्तेमाल कर रहे हैं. रेलवे की कार्रवाई में नशे के तस्करों को लाखों का नुकसान हुआ है. वहीं पिछले ढाई सालों में मादक पदार्थों के कारोबारियो को झारखंड पुलिस ने करोड़ों का नुकसान करवा चुकी है.

अब नारको कोऑर्डिनेशन सेंटर के गाइडलाइंस के अनुसार अगले तीन सालों के भीतर झारखंड से मादक पदार्थों के कारोबारी के सफाए की रणनीति पर काम कर रही है. दो महीने पहले ही नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक के बाद राज्य में ड्रग्स तस्करी के पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई है.

नशा तस्करों के खिलाफ लगातार पुलिस की दबिश

बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि झारखंड सहित सभी राज्यों की एक नारकोटिक्स टास्क फोर्स (NTF) को एक स्वतंत्र और अधिक सशक्त इकाई के रूप में विकसित कर नशे के तस्करों के खिलाफ कारवाई करनी है. बता दें की झारखंड में नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कर लिया गया है. सड़क से लेकर नशे के तस्करों के अड्डो तक करवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है. वहीं रेलवे भी अपनी दबिश लगातार कायम रखे हुए हैं.

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