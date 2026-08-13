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ऑपरेशन WILEP के तहत RPF की बड़ी कार्रवाई, पांच सांपों के साथ दो तस्कर हिरासत में

रांचीः वन्य जीवों की अवैध तस्करी और उनके शोषण के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन WILEP के तहत रांची रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई की गई है. RPF की रांची पोस्ट की टीम ने नियमित जांच के दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को पांच सांपों के साथ पकड़ा है. बरामद सांपों में दो लाल रेत बोआ (दोमुंहा सांप) और तीन चश्माधारी नाग शामिल हैं.

रांची रेलवे स्टेशन पर जांच अभियान में मिली सफलता

रेल पुलिस के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार 13 अगस्त को रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या-1 पर आरपीएफ के पदाधिकारी और जवान नियमित जांच अभियान चला रहे थे. इसी दौरान टीम की नजर दो संदिग्ध व्यक्तियों पर पड़ी. संदेह के आधार पर दोनों को रोक कर पूछताछ की गई और उनके सामान की तलाशी ली गई. पूछताछ में दोनों की पहचान आनंद नाथ और अर्जू के रूप में हुई.

तलाशी के दौरान दोनों के पास मौजूद बांस की टोकरियों की जांच की गई. टोकरियों के अंदर जीवित सांप मिलने से आरपीएफ के जवानों के होश उड़ गए. जांच में कुल पांच सांप बरामद किए गए. इनमें दो लाल रेत बोआ, जिन्हें आम बोलचाल में दोमुंहा सांप कहा जाता है और तीन चश्माधारी नाग शामिल थे.

जंगल से पकड़कर सार्वजनिक प्रदर्शन की थी तैयारी

प्रारंभिक पूछताछ में दोनों व्यक्तियों ने बताया कि इन सांपों को जंगल से पकड़ कर लाया गया था. कथित तौर पर इनका इस्तेमाल सार्वजनिक प्रदर्शन कर पैसे कमाने के लिए किया जाना था. वन्यजीवों को इस तरह पकड़ना, उनका परिवहन करना और प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल करना कानूनन गंभीर मामला है.