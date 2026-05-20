'रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो' पदयात्रा का गाजियाबाद में समापन, AAP सांसद बोले- यूपी ने पेपर लीक में बनाया रिकॉर्ड
संजय सिंह के नेतृत्व में मेरठ से शुरू हुई 'रोजगार दो सामाजिक न्याय दो' पदयात्रा का चौथे दिन गाजियाबाद में समापन हुआ.
Published : May 20, 2026 at 5:30 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में क्रांति धरा मेरठ से शुरू हुई " रोजगार दो सामाजिक न्याय दो" पदयात्रा का चौथे दिन गाजियाबाद में समापन हुआ. पदयात्रा का समापन नवयुग मार्केट स्थित अंबेडकर पार्क में हुआ. इस दौरान सैकड़ो की संख्या में समर्थक मौजूद रहे. समापन समारोह कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए.
मेरठ से गाजियाबाद पदयात्रा को मिला जनता का अपार समर्थन : राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, मेरठ की क्रांतिकारी धरती से रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा की शुरुआत हुई थी. मेरठ से गाजियाबाद के दौरान पदयात्रा को जनता का अपार समर्थन प्राप्त हुआ है. पदयात्रा में जन सैलाब उमड़ा है जोकि इस बात का सबूत है कि जनता को विश्वास है कि आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दे मजबूती के साथ उठा रही है. पदयात्रा में बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांगजन, आशा वर्कर, रोजगार सेवक, महिलाएं और युवाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी रही है. उत्तर प्रदेश में रोजगार आज एक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है.
उत्तर प्रदेश में बढ़ रही रोजगार और पेपर लीक की समस्या
संजय सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में रोजगार की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है. लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिससे युवाओं का मनोबल टूटता जा रहा है. यूपी के नौजवानों को जगाने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा पदयात्रा निकाली गई थी. पदयात्रा दबे कुचले और बेरोजगारों की आवाज़ बनकर उनकी समस्याएं सामने रख रही है. अभी तीन चरणों की पदयात्रा बाकी है जो कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का काम करेगी.
चुनाव होने तक जनता से सच को छुपाने का चल रहा खेल
आप सांसद ने कहा, आज देश के समक्ष सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक दलों की प्राथमिकताएं क्या है और राजनीतिक दल किन मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं. बीते विधानसभा चुनाव तक देश में सब कुछ सामान्य बताया गया, तीन और गैस के भंडार भरे होने की बात कही गई लेकिन चुनाव समाप्त होते ही कमर्शियल गैस सिलेंडर और छोटे गैस सिलेंडरों के दाम अचानक बढ़ा दिए गए. जिसका सीधा असर मजदूर और गरीब परिवारों पर पड़ रहा है. चुनाव होने तक जनता से सच को छुपाया गया और चुनाव खत्म होते ही जनता पर महंगाई के बोझ को डाल दिया गया.
नीट का पेपर लीक होने की वजह से कई छात्रों ने की आत्महत्या
संजय सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होना अब रिकॉर्ड बन चुका है. सिपाही भर्ती से लेकर लेखपाल भर्ती तक कई परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक ने युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया है. NEET का पेपर लीक होने से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है. एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कर्ज लेता है, कोचिंग पर पैसा खर्च करता है लेकिन परीक्षा होने के बाद जब उसे खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया तो उसकी कमर टूट जाती है. नीट का पेपर लीक होने के कारण कई छात्रों ने आत्महत्या भी की है.
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